Madre non autosufficiente muore a 90 anni, indagata figlia per maltrattamenti

Una donna medico in pensione è indagata per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre 90enne deceduta alcuni giorni fa. L'esposto è arrivato da un'altra parente. La vicenda ha ancora molti punti da chiarire. Le due donne, madre e figlia, abitavano insieme e l'anziana non autosufficiente era supportata anche da due collaboratrici familiari, queste non indagate.

Quando la novantenne è stata ricoverata in ospedale lo scorso 4 giugno i medici avrebbero notato qualcosa di strano, attivando il codice rosa per fugare il dubbio su possibili maltrattamenti. L'anziana è morta due giorni dopo e all'istante una parente ha presentato l'esposto in procura. Gli esami sono stati fatti anche dal medico legale. Gli scorsi giorni i poliziotti hanno effettuato un sopralluogo. Ancora massimo riserbo da parte degli investigatori. L'indagata, per tramite dei suoi legali, si dichiara estranea ai fatti.