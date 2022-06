Mamme riconoscono il loro bambino in Comune, la firma del sindaco Fossi: "È l'amore che fa una famiglia"

"È l'amore che fa una famiglia". A dirlo, alla vigilia del Toscana Pride, è il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi che oggi ha sancito il riconoscimento di un bambino da parte di una coppia di giovani donne. Le due mamme, sposate da anni, hanno apposto la loro firma sottoscrivendo il riconoscimento, insieme al sindaco. Un passo importante, vissuto dal primo cittadino con emozione: "Da oggi queste due ragazze e il loro bambino sono ufficialmente una famiglia!" scrive sui social Fossi, una firma sigillata con la fascia tricolore per dire "quello che tutti sappiamo: che è l'amore che fa una famiglia. Non altro, l'amore".

Il sindaco ha ringraziato la coppia, per "la possibilità di aiutarle a realizzare il loro desiderio di famiglia e le ringrazio anche per il coraggio di prendere queste decisioni e di portarle fino in fondo dando a un bambino tutto l'amore di cui ha bisogno. Con gioia accogliamo questo nuovo cittadino della nostra città. Vogliamo essere sempre di più terra di diritti" aggiunge ancora il sindaco, augurando una buona vita alle mamme e al loro bambino.