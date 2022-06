Piano Operativo Comunale, pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte o progetti

È stato approvato dalla giunta comunale di Empoli un avviso pubblico per la partecipazione alla formazione del Piano Operativo Comunale. Tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, sono invitati a presentare proposte o progetti di trasformazione, da attuarsi tramite piani attuativi, progetti unitari convenzionati, rigenerazione urbana, nuova edificazione interna al territorio urbanizzato. Le proposte e i progetti verranno valutati nell’ambito nel procedimento di formazione del Piano Operativo, in ragione della loro coerenza con le politiche comunali di governo del territorio, con gli obiettivi e le strategie indicati nei documenti di avvio del procedimento del Piano Operativo Comunale e del Piano Strutturale Intercomunale, entrambi in corso di formazione.

"Andiamo avanti nella redazione del nuovo Piano Operativo - sottolinea il vicesindaco del Comune di Empoli, Fabio Barsottini - Un’occasione importante per la nostra città che ci consentirà di aggiornare le previsioni di sviluppo del nostro territorio. Sarà un’occasione per definire nuovi obiettivi per il futuro di Empoli con nuove opere pubbliche, infrastrutture e investimenti privati. Immaginiamo un futuro per Empoli all’insegna della sostenibilità economica, ambientale e sociale. Una Empoli protagonista dello sviluppo toscano e capace di fare la propria parte per contrastare i cambiamenti climatici, mitigandoli".

I soggetti interessati dovranno presentare la proposta, utilizzando la modulistica reperibile al seguente link https://www.comune.empoli.fi.it/garante-della-comunicazione-per-il-governo-del-territorio/procedimenti-in-corso/piano-operativo-comunale

Potranno essere allegati ulteriori file in un numero massimo di cinque. Tutti i documenti dovranno essere in formato pdf e jpeg firmato digitalmente dal soggetto proponete o da altro soggetto da questi delegato.

Le proposte, corredate della documentazione necessaria, dovranno essere inviate per posta elettronica certificata con l’oggetto “Avviso pubblico Piano Operativo comunale” all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it, corredate della documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 13 del 20 luglio 2022.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti scrivendo agli indirizzi di posta elettronica partecipazionePO@comune.empoli.fi.it e r.falaschi@comune.empoli.fi.it oppure contattando telefonicamente il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, Romina Falaschi, al numero 0571 757804.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Empoli