Ponte sull’Elsa a Certaldo, Gandola (FI): "Svolta sui lavori"

"Finalmente sembra che qualcosa si muova per la sistemazione del ponte sull’Elsa a Certaldo e la realizzazione della nuova rotonda nelle sue adiacenze, ne siamo felici e anche orgogliosi perché dopo decenni di assoluto silenzio e rinvii, anche grazie alle nostre pressioni mediatiche, politiche e amministrative negli enti locali e metropolitano pare che siamo di fronte ad un momento di svolta" dichiara Paolo Gandola, Consigliere metropolitano di Forza Italia-Centrodestra per il cambiamento.

Il Consigliere aggiunge: “Proprio ieri in Commissione in Città Metropolitana abbiamo avuto finalmente contezza del fatto che i due progetti richiesti e attesi da anni da cittadini, residenti ed imprese, sono ad un punto di svolta. In primis la rotatoria, che dovrebbe vedere la luce entro dicembre 2023, mentre la sistemazione del ponte sull’Elsa dovrebbe essere completata un anno dopo.

Siamo felici di avere queste notizie, io personalmente avevo richiesto con urgenza dettagli, progetti e dettagli su queste questioni, ma per troppo tempo avevo avuto risposte elusive e ritardate, ora saluto con favore e soddisfazione questi atti che sbloccheranno i prossimi passaggi burocratici per arrivare alla realizzazione delle opere, però lasciatemi dire che come Forza Italia siamo ancora perplessi per tutto il tempo perso in questi anni. Peraltro non è detta l’ultima parola in senso positivo, purtroppo, in quanto proprio ieri in sede di commissione è stata evidenziata la mancanza del parere di regolarità contabile per l’atto sulla rotatoria e, quindi, non sarà il prossimo Consiglio metropolitano di mercoledì a dare il via al progetto, come avremmo invece auspicato.

Ora ci attendiamo che il via libera definitivo arrivi nei primi giorni di luglio nella prossima seduta utile del Consiglio, ma questo ennesimo passo falso non lascia presagire nulla di buono. Noi, come Forza Italia, insieme al nostro vice coordinatore di zona Filippo Ciampolini e tutti i nostri Consiglieri comunali di zona, terremo alta l’attenzione sulla questione sino a che l’ultimo pezzetto di rotatoria sarà effettivamente realizzato e collaudato. Sul ponte sull’Elsa, conclude Gandola, noi continuiamo a ribadire che vogliamo vedere gli atti del progetto di fattibilità che ancora non è stato consegnato. È nostro diritto visionarlo e lo vogliamo fare subito, senza ulteriore ritardo”.

Fonte: Ufficio Stampa