Un 28enne è precipitato in un campo a Orzignano, tra Pisa e San Giuliano Terme, dopo la caduta col parapendio che stava guidando. Il giovane è stato soccorso da vigili del fuoco, Pubblica assistenza di Pisa ed elisoccorso Pegaso. Il giovane è stato trasferito velocemente al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa, in codice rosso per trauma cranico.