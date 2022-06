Processione Corpus Domini e Infiorata a Fucecchio: tutto pronto per un grande ritorno

Dopo una lunga e forzata pausa a causa della pandemia torna, domenica 19 Giugno, la Processione del Corpus Domini con la tradizionale infiorata nel centro storico di Fucecchio. Via Donateschi e Corso Matteotti saranno ricoperte da splendidi tappeti floreali realizzati con tutte le varietà di fiori di stagione (acacia, ginestre, garofani, rose...) e da ogni altro tipo di materiale naturale (semi, polvere di caffè).

Si tratta della tradizione dell’Infiorata che in Italia pare abbia avuto inizio nel 1265 nella Basilica Vaticana e che ben presto fu imitata in tutto il mondo cattolico per lo splendore e il decoro che sembrava conferire alle feste ecclesiastiche.

A Fucecchio l’usanza di cospargere le strade di fiori e di rametti di bosso, alternando delle composizioni di sacre figure, risale al 1600 ma è solo nel 1990 che l’Infiorata è diventata una vera opera d'arte.

La Santa Messa Solenne, con inizio alle ore 9:00 nella Chiesa Collegiata e la processione, saranno presiedute dal Vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca invitato dall’Arciprete di Fucecchio Andrea Pio Cristiani in accordo con tutti i parroci dell’Unità Pastorale di Fucecchio. A celebrazione sarà animata dal canto dei cori dell’unità pastorale che per l’occasione si sono riuniti assieme in segno di unità.

Durante la Processione il Vescovo porta solennemente il Santissimo Sacramento esposto in un Ostensorio del 1600 e sotto un antico e prezioso Baldacchino (anche questo della fine del 1600) tutto in teletta d’oro e sete pregiatissime. Percorrendo le strade del centro storico tutti possono ammirare questo tappeto floreale che viene rigorosamente rispettato dalla popolazione fino al passaggio della Processione. Gli stessi partecipanti passano ai lati del tappeto e vi lasciano transitare sopra solo chi porta il Corpo del Signore presente nell’ostia consacrata.

I residenti lungo il percorso partecipano aprendo porte e finestre che sono addobbate con tappeti e composizioni floreali.

Alla manifestazione più importante della Comunità Cristiana partecipano l’Amministrazione Comunale con il Sindaco e il Gonfalone del Comune, le Associazioni cattoliche e laiche, le contrade del Palio, la banda cittadina. La processione è resa bellissima non solo dagli splendidi tappetti realizzati dai maestri infioratori della locale pro-loco ma anche dalla presenza dei bambini/e della Prima Comunione di tutta l’unità Pastorale che comprende le due parrocchie della città e quelle delle frazioni. La Processione si concluderà nel Santuario di Santa Maria delle Vedute con la Benedizione Eucaristica. Questo evento mancava a Fucecchio da tre anni e la popolazione lo attendeva trepidante come un segno di buon auspicio per un ritorno alla graduale normalità della vita.

