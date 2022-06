Abbandono di rifiuti a San Casciano Val di Pesa

I carabinieri forestali di San Casciano Val di Pesa hanno rinvenuto in area boscata in località San Vincenzo a Torri nel comune di Scandicci, un abbandono di rifiuti di varia natura.

I materiali, abbandonati in maniera caotica, erano composti in prevalenza da materiali derivanti da attività edilizia e da numerosi secchi di vernice vuoti o semivuoti. Nella stessa area i militari rinvenivano diciannove sacchi di plastica di colore nero, chiusi con nastro adesivo.

I Carabinieri forestali hanno ispezionato il cumulo di rifiuti al fine di rilevare la presenza di documenti, etichette o altro che consentisse di identificare i responsabili dell’abbandono.

Hanno dunque rinvenuto all’interno dei sacchi alcuni pezzi di forassiti, di tubo isolante, raccordi idraulici dismessi, vecchie prese della corrente e rifiuti indifferenziati di vario genere. In particolare, all'interno di uno dei sacchi ispezionati, i Carabinieri forestali trovavano dei documenti contenenti informazioni utili per risalire al presunto responsabile dell'abbandono.

La persona è stata immediatamente contattata per fornire spiegazioni in merito ai materiali ritrovati e lo stesso ha ammesso di aver fatto lavori in economia nella sua abitazione per la sostituzione della cucina e degli arredi della stessa, ma non ha fornito la documentazione che attestasse di aver smaltito regolarmente i rifiuti.

I militari, ritenendo compatibili i rifiuti rinvenuti nei sacchi neri con quelli prodotti dai lavori svolti in economia per la sostituzione della cucina, hanno contestato all'autore dell'abbandono una sanzione amministrativa dell'importo di 600 euro, ai sensi del Testo unico ambientale.

L'abbandono dei rifiuti è stato segnalato al Sindaco del Comune di Scandicci che provvederà all'emissione dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.