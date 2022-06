I vigili del fuoco di Montevarchi sono intervenuti in località Pieve Presciano per l'incendio di un albero caduto sopra la linea elettrica della media tensione. L'incendio si è propagato alla vegetazione sottostante.

Sul posto la squadra di pronto intervento dell'ENEL per la messa in sicurezza per consentire le operazioni di spegnimento e per il successivo ripristino della linea elettrica. Sul posto 5 uomini e 2 automezzi.