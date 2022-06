"Amicizia in volo nei cieli di Poggibonsi”: una giornata per conoscere l’aeromodellismo

Tutto pronto per "Amicizia in volo nei cieli di Poggibonsi”, che si svolge domani, domani giugno presso l'aviosuperficie di Fontana. La giornata è promossa dal GAV - Gruppo Aeromodellisti Valdelsani - in collaborazione con Beautiful Mind e con il comitato La Festina di Staggia.

“Una bella giornata che consente di far conoscere a tante persone il mondo dell’aeromodellismo e uno spazio bello del nostro territorio come il campo volo di Fontana – dice l’assessore alla cultura Nicola Berti – Una iniziativa che nasce dal Gav e quest’anno è frutto di una sinergia fra associazioni del territorio che la rende ancor più preziosa”.

“Amicizia in volo nei cieli di Poggibonsi”, come spiegano gli organizzatori “è nata per promuovere l’integrazione tra diverse realtà associative che operano nel territorio e per presentare il campo volo di Fontana come luogo di incontro aperto a tutti gli appassionati dell'’aria’. Quest’anno si arricchisce essendo parte integrante dei festeggiamenti promossi dal Comitato La Festina di Staggia per la celebrazione in onore della Madonna della Cappellina”.

Ed ecco che domenica 19 giugno si svolgerà l’evento di aeromodellismo. Dalle 10 alle 18 sarà possibile assistere al volo di modelli di ogni epoca e dimensione condotti da piloti esperti che si alterneranno ad aspiranti piloti. Durante la giornata sarà possibile ammirare in mostra statica aeromodelli che riproducono macchine volanti e soprattutto sarà possibile partecipare alla scuola di pilotaggio con gli istruttori del GAV e conseguire il certificato del " battesimo del volo".

Durante tutto il giorno sarà presente un punto ristoro.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa