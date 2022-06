In bici con un coltello da cucina e un'arma ninja: denunciato 43enne a Firenze

Si è presa un bello spavento la podista che questa mattina a Firenze, in via Maggio intorno alle 6.30, ha visto un 43enne fiorentino pedalare in bici brandendo un grosso coltello da cucina. La donna ha contattato gli agenti di polizia, che prontamente sono intervenuti: gli hanno chiesto i documenti ma l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti in zona Santo Spirito, i quali hanno poi provveduto a denunciarlo.

Il 43enne ha pure opposto resistenza brandendo il coltello, ma gli agenti sono comunque riusciti a disarmarlo.

Il coltello comunque non era la sola arma che il 43enne portava con sé: nella sua tracolla la Polizia ha poi rinvenuto e sequestrato altri due coltelli, di cui uno a serramanico, ed una shuriken, la “stella” ninja a quattro punte, oltre a cacciaviti e altri piccoli attrezzi.