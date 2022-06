Infortunio all'impianto rifiuti, il 43enne non sarebbe in pericolo di vita

Non sarebbe in pericolo di vita l'uomo che ieri era rimasto ferito mentre lavorava alla Herambiente di Castelfranco di Sotto. L'uomo, 43 anni, era stato portato all'ospedale in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso per traumi toracici. Attualmente si trova a Careggi. Da quanto appreso sarebbe rimasto compresso tra le lastre di una filtropressa, un macchinario usato per strizzare e filtrare i fanghi ottenuti dalla lavorazione conc

Il macchinario, dopo gli accertamenti dei carabinieri e della medicina del lavoro, non è stato posto sotto sequestro.