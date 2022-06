La biblioteca comunale Fucini torna al Parco di Serravalle

Da lunedì 20 giugno 2022, la Sezione Ragazzi della biblioteca comunale “Renato Fucini” si trasferisce al Parco di Serravalle, con punto prestito e tante attività di animazione. Tutti i lunedì e i giovedì, ripartono le iniziative al parco di Serravalle in orario 16.30 -19.30, nel periodo che va da giugno a settembre 2022. Durante questi pomeriggi verrà allestito il punto prestito sotto il grande gazebo rosso della biblioteca, nell'area davanti al laghetto adiacente ai giochi. Per il periodo estivo, la Sezione Ragazzi negli spazi della biblioteca comunale Fucini, sempre a partire dal 20 giugno 2022, sarà invece chiusa il lunedì e il giovedì, giornate in cui tutte le iniziative della Sezione verranno spostate al Parco di Serravalle.



«Leggere un libro, in buona compagnia, nel verde è una delle opportunità che l'estate ci regala, una opportunità che la nostra biblioteca comunale vuole valorizzare - sottolinea l'assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni - La biblioteca al Parco di Serravalle vuole andare incontro a piccoli e grandi lettori, vuole portare i libri e la possibilità di sfogliarli o leggerli laddove solitamente non ci sono. Perché la cultura non ha pareti, può essere protagonista ovunque».



Chi vi farà tappa troverà, disponibili per il prestito e la consultazione, albi illustrati, prime letture, libri di divulgazione, storie e romanzi per tutte le età. Anche i genitori e gli adulti frequentatori del parco potranno trovare una selezione di novità editoriali da prendere in prestito e la possibilità di iscriversi ai servizi della biblioteca, nel caso non sia stato già fatto in precedenza. Basterà avere con sé un documento di identità e la tessera sanitaria. La novità di quest'anno per tutte le bambine e i bambini e per tutte le ragazze e i ragazzi che verranno alla biblioteca al parco è la possibilità di creare e utilizzare un libretto fedeltà, con sorpresa finale a fine stagione.



Il lunedì sarà principalmente dedicato ai laboratori per bambini e ragazzi, con tantissimi spunti creativi all'insegna della scoperta e della curiosità, mentre il giovedì ci saranno le letture con le variopinte storie dell'Ora del Racconto. Per quanto riguarda le iniziative per gli adulti, il lunedì, "Sferruzza, sferruzza" si trasferirà a Serravalle per tutti gli appassionati di ferri, filo, maglia e uncinetto. Prenotazione consigliata allo 0571 757840 oppure biblioteca@comune.empoli.fi.it. Le letture animate e i laboratori creativi sono adatti a bambini dai 4 agli 8 anni di età.



Il giovedì, con cadenza settimanale o quindicinale (a seconda dei partecipanti), si svolgerà l'incontro a cura dell'associazione Logos "Voglia di legger-si" con un ricco programma di workshop psicologici. Prenotazione richiesta scrivendo a associazione.logos@psycoresource.it o chiamando il 338 7060357.



Il programma del mese di giugno 2022



Per bambini/e e ragazzi/e



Lunedì 20 giugno ore 17.30 - Curiosando tra i rami! Le storie sono uscite dai libri e hanno invaso il parco, aiutaci a ritrovarle. Passeggiata narrativa itinerante per un inizio strepitoso.



Giovedì 23 giugno ore 17.30 - Gli amici del parco 2022. Vieni a creare insieme a noi il tuo libretto fedeltà per partecipare all'iniziativa “Io vado alla biblioteca del parco”.



Lunedì 27 giugno ore 17.30 - Caccia ai tesori della natura. Passeggiata esplorativa alla ricerca delle meraviglie della natura e laboratorio di land art.



Giovedì 30 giugno ore 17.30 - L'Ora del Racconto al Parco. In partenza. Storie di viaggi, vacanze e altre straordinarie avventure.



Giovedì 30 giugno ore 17.30 - Gli Scompaginati… al parco! Incontro del Gruppo di lettura ragazzi



Per gli adulti



Tutti i lunedì alle ore 16.30 c'è Sferruzza, Sferruzza. Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza vi invita al Parco di Serravalle per i nuovi appuntamenti estivi dedicati a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Per partecipare agli incontri potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.



Giovedì 23 Giugno ore 17.30

Workshop psicologico condotto da Pierluigi Salvi dal titolo Rabbia e dintorni. Alla scoperta dei vissuti nascosti sotto la rabbia.

A cura di Associazione Logos. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria:

Pierluigi Salvi: 338.7060357

associazione.logos@psycoresource.it



Giovedì 30 Giugno 2022 ore 17.30

Workshop psicologico condotto da Pierluigi Salvi.

A cura di Associazione Logos. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria:

Pierluigi Salvi: 338.7060357

associazione.logos@psycoresource.it



Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it, tel. 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa