Nasce a Pisa una scuola di edilizia sostenibile

"Un'iniziativa che fa nascere una scuola di edilizia sostenibile rivolta ai giovani".

Così Luca Benedettini, presidente Edili Costruttori Cna di Pisa e provincia, parla del corso 'Edilizia Sostenibile' organizzato dall'agenzia formativa Aforisma e dal Consorzio Copernico. Amministratore unico della Met srl, azienda locale specializzata in manutenzioni e restauri compresi quelli dei beni tutelati della Soprintendenza, Benedettini interverrà martedì 21 giugno all'Open Day di presentazione: "Per i ragazzi sarà sicuramente un impegno, ma soprattutto l'avvicinamento ad un mondo bellissimo che viene demonizzato ingiustamente. Non c'è più l'edilizia di 50 anni fa, quando tutto stava nella capacità e nell'esperienza del muratore. Oggi l'operatore edile deve essere un tecnico a tutto tondo, che sa scegliere tra migliaia di prodotti e li sa utilizzare - spiega Benedettini - inoltre le principali attività sono rappresentate dalle ristrutturazioni: gli studenti potranno conoscere le aziende e vedere in opera i cantieri, da piccoli a grandi interventi che servono ad ammodernare un patrimonio immobiliare e abitativo che ha bisogno di essere riqualificato. Senza consumo di suolo ma con il recupero dei milioni di metri cubi ammalorati costruiti nei decenni passati".

Strategiche sono le piccole imprese: "Perché dipendenti e datori di lavoro sono a stretto contatto e ambiscono a migliorare la qualità edilizia della città e del territorio dove vivono». Appuntamento quindi martedì 21 giugno alle 16 presso i locali dell'agenzia formativa Copernico in via Carducci 39 a Ghezzano, località la Fontina.

"Il corso, che ha già avuto molte iscrizioni, è dedicato a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni che vogliono realizzarsi valorizzando la propria manualità - dichiara Grazia Ambrosino, presidente dell'Agenzia Formativa Aforisma - noi mettiamo in campo tutti gli strumenti educativi per trasmettere e costruire la conoscenza, grazie a docenti che stimolano lo spirito critico e lo sviluppo del pensiero cooperativo, per formare lavoratori e cittadini consapevoli".

Il corso I.e.F.P., istruzione e formazione professionale, è interamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana con fondi ministeriali e rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Agenzia Formativa Aforisma Via dei Cappuccini 2/B, telefono 050/2201288, e-mail info@aforismatoscana.net, www.aforisma.toscana.net e QUI. Orario: dal lunedì al venerdì 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Fonte: Ufficio Stampa