Trecentomila euro per manutenzioni, sociale ed innovazione tecnologica a Calci

Giovedì scorso il consiglio comunale calcesano ha approvato una importante variazione del bilancio.

Sono state previste risorse - attinte attraverso bandi pubblici legati ai fondi PNRR - per l'innovazione tecnologica. Quasi 30.000 euro che serviranno a potenziare ulteriormente l'offerta di servizi on-line alla cittadinanza ed alle imprese.

E' stata poi inserita nella programmazione tecnica e finanziaria dell'Ente la possibilità di procedere con un importante intervento di efficientamento del palazzo comunale. Un lavoro che, se verrà confermato il cofinanziamento regionale, produrrà un beneficio ambientale non trascurabile ed anche un positivo riflesso sui consumi dell'Ente. Peraltro questo intervento avviene sulla scia di altre significative iniziative di efficientamento svolte negli anni precedenti come il totale rinnovamento dell'illuminazione stradale, la totale sostituzione delle caldaie degli edifici comunali e l'intervento completo sugli infissi della scuola primaria.

Sono poi state iscritte a bilancio maggiori risorse per l'abbattimento barriere architettoniche e per il progetto di promozione del territorio legato alla presenza di Chiese in stile romanico e denominato "Itinera Romanica" (al quale stiamo lavorando insieme ad altri comuni).

Si tratta nella maggior parte dei casi di risorse attinte da bandi o collaborazioni con altri Enti, che sono quindi state intercettate grazie al lavoro ed alla programmazione degli uffici comunali. Se tutte le risorse saranno assegnate, saranno possibili importanti migliorie ed iniziative.

"Sempre dalla variazione di bilancio - conclude il Sindaco, Massimiliano Ghimenti - arriva lo stanziamento di circa 37mila euro di avanzo dell'amministrazione che destiniamo all'effettuazione di ulteriori interventi di manutenzione dell'edilizia scolastica che è, da sempre, una delle priorità della nostra amministrazione. Una variazione che consentirà quindi interventi di efficientamento energetico, manutenzione delle scuole e maggiori risorse per interventi sociali e nel campo della promozione turistica del territorio. Ringraziamo gli uffici per il lavoro svolto e per quello che dovranno fare per attivare materialmente gli interventi previsti".

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa