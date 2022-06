Volo del Ciuco, Piscino dei Tempra il nome dell'asinello 2022

Si chiama Piscino dei Tempra il finto equino schiantato per il Volo del Ciuco di Empoli. Per chi è di zona il riferimento è chiaro e riguarda il maggior guaio degli ultimi mesi per la città: la chiusura imprevista della piscina di Serravalle per mano della società con l'alibi del rincaro dell'energia e tutto il susseguirsi di polemiche tra i lavoratori in cassa integrazione e gli utenti ancora in fase di rimborso.

Un'edizione serale quella del Volo del Ciuco con un programma ricco di attrazioni e rievocazioni, con gli sbandieratori della Contrada Porta Fiorentina di Cerreto Guidi e di Sant'Andrea di Fucecchio e i figuranti medievali per l'atmosfera da castelli in disfida. Hanno partecipato anche i complessi Opus Band e Petronio e tutto è stato magistralmente condotto dal Giullar Cortese Gianluca Foresi.

La rievocazione della vittoria di Empoli su San Miniato ritorna dopo gli anni della pandemia e le cose sono state fatte in grande dalla Compagnia di Sant'Andrea nella rinnovata piazza Farinata.