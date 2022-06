Carlo Calenda presenta a Firenze il libro “La libertà che non libera"

Il 20 giugno alle ore 18:00 presso Villa Vittoria, in Viale Filippo Strozzi 2, davanti alla Fortezza da Basso a Firenze, si terrà l’unica tappa toscana del tour di presentazione del libro “La libertà che non libera. Riscoprire il valore del limite” scritto dal segretario di Azione ed europarlamentare, Carlo Calenda, ed edito da La nave di Teseo.

La presentazione si inserisce nella rassegna settimanale curata da Giovanni Fittante “Villa Vittoria Cultura – Il libro della settimana” e impreziosita da una doppia partnership d’eccezione: Firenze Fiera e Fondazione Spadolini Nuova Antologia; uno spazio, quindi, dove aleggiano gli antichi spiriti liberali di chi credeva fortemente in una riforma e un rinnovamento morale della vita politica nazionale.

L’autore rifletterà sul valore perduto della libertà di fronte alla deriva individualistica della nostra società e punta l’attenzione “sul rapporto tra desideri e diritti, tra libertà individuale e forza di una comunità, tra identità e progresso”.

"A partire dagli anni ottanta l'unico perno della nostra civiltà è diventato l'individuo e la sua ricerca di illimitata libertà e di crescente appagamento materiale. Il Covid-19 e la guerra in Ucraina ci obbligano a un repentino cambiamento di prospettiva. Ma i segnali di fragilità etica dell'Occidente erano già visibili da molti anni. Si è diffusa una cultura che nega il valore del limite. Abbiamo bisogno di ristabilire dei limiti, anche per essere felici come individui" ha dichiarato Carlo Calenda.

Per fissare interviste, contattare Serena Fasano, 331 7933294

Fonte: Ufficio Stampa