Controlli dei carabinieri a Firenze: scoperti due giovani spacciatori

Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno effettuato dei controlli in viale Pieraccini che hanno portato all’arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un marocchino 28enne, con precedenti, già sottoposto alla misura del divieto di dimora nella provincia di Firenze e alla sua denuncia in stato di libertà, assieme ad un connazionale 26nne, anch’esso con precedenti, per l’ipotesi del reato di ricettazione.

In particolare, i militari dell’Arma, durante un controllo d'iniziativa all’interno di una dismessa scuola di infermieri dell’azienda ospedaliera Careggi, sono riusciti a individuare i due ed effettuare accertamenti che hanno portato al rinvenimento nella disponibilità del 28enne di un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, circa 95 grammi, del denaro contante 180 euro, un bilancino di precisione, materiale vario per pesatura e suddivisione in dosi della sostanza, nonché telefoni cellulari di varie marche, ipad apple, computer portatile apple, collane, un crocifisso in oro giallo e 2 biciclette mod. mountain-bike marca "rockrider", parzialmente smontate.

Mentre nella disponibilità del 26enne sono stati rinvenuti iphone, apple airpods, collane in oro giallo e argento, una fede in oro giallo e tre in argento, bracciale in argento, somma contante di 900 euro e una bicicletta marca "alapierre" con ruote smontate.

Tutta la refurtiva rinvenuta, parzialmente già restituita agli aventi diritto è stata sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti finalizzati all’identificazione dei rispettivi proprietari assieme alla droga.

Il 28enne, è rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato nella mattinata di lunedì domani 20 giugno.