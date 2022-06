FiPiLi, auto in fiamme all'uscita Empoli Centro: chiusura, code e disagi

Caos in serata in FiPiLi. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti verso le 19.30 in corrispondenza dell'uscita Empoli Centro, in direzione Livorno, per l'incendio di un'auto con le fiamme che hanno raggiunto anche alcune sterpaglie. L'auto è stata abbandonata in tempo dagli occupanti a circa un chilometro dall'uscita di Empoli Centro, prima che il fuoco la divorasse.

Sul posto due automezzi e sette unità, tra cui un'autobotte da Empoli.

L'intervento ha reso necessario la chiusura della superstrada, che poi è stata riaperta al traffico a Empoli intorno alle 20.50, dopo che i vigili del fuoco hanno domato l'incendio. In precedenza i veicoli diretti da Firenze verso Pisa venivano fatti uscire a Empoli Est e da lì immessi lungo la Tosco Romagnola.

Verso le 22, si registravano ancora circa 3 km di coda in direzione Mare.