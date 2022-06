Grandinata a Cortona, il Comune chiede lo stato d'emergenza

Dopo i danni causati dall’evento meteorologico dello scorso venerdì 17 giugno, il Comune di Cortona farà richiesta alla Regione Toscana dello stato emergenza.

"Abbiamo il compito di sostenere coloro che hanno subito danni a causa della tromba d’aria e della grandinata accaduta nel nostro territorio venerdì scorso - dichiara il sindaco Luciano Meoni - sono numerose le imprese agricole che hanno subito danneggiamenti alla colture e agli impianti. Sono le stesse imprese che stanno affrontando un periodo già di per sé complicato a causa della crescita dei costi di produzione. Per questo chiederemo al presidente della Regione Eugenio Giani di emanare un decreto che riconosca lo stato di emergenza e consenta alle imprese di accedere al portale Artea per ottenere i ristori".

Fonte: Comune di Cortona - Ufficio stampa