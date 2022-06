Ruba trolley da 920 euro, arrestato un 24enne a Firenze

Nella serata di ieri un 24enne di origine asiatica è stato sorpreso dalla vigilanza privata di un negozio a Firenze, dopo che aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio con un trolley dal costo di 920 euro, trafugato dall'area espositiva.

Il ragazzo sulle prime ha risposto ai poliziotti intervenuti che il trolley era suo, rifiutandosi di fornire un documento di identità, ma durante la successiva perquisizione è stato trovato in possesso di parte del sistema antitaccheggio e di un paio di forbicine, probabilmente usate per rimuoverlo. Nel trolley, poi, è stata rinvenuta una confezione di deodorante, anche in questo caso proveniente dallo stesso negozio e bottino del medesimo furto.

Il 24enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di furto aggravato.