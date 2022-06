Tanti auguri a nonna Bruna, nuova centenaria di Empoli: gli auguri dell'assessora Torrini

In queste ultime settimane, Empoli ha festeggiato più di una concittadina centenaria e, oggi è stata la volta della signora Bruna Bandini di Ponzano.

L’amministrazione comunale, rappresentata dall'assessora al Welfare del Comune di Empoli, Valentina Torrini, ha consegnato alla festeggiata un omaggio floreale e una pergamena ricordo per questo traguardo di vita importante. L’incontro è avvenuto nel corso di una bella festa di compleanno organizzata dai familiari di Bruna, nella sua casa a Ponzano, dove la centenaria vive con la sorella.

La storia di Bruna comincia in una località nel comune di San Gimignano dove nasce, vive la sua giovane età e dalla quale, con la famiglia, si trasferisce destinazione Petroio prima e San Miniato poi. Si sposa nel 1970 e, con il marito, si trasferisce a Empoli, località Ponzano.

Bruna, dopo aver lavorato da contadina e operaia, apre una lavanderia in via Salvagnoli, attività dove lavora fino all’età della meritata pensione. Erano gli anni Ottanta.

"Bruna è donna di tempra forte come lo erano le donne di prima – racconta suo nipote Fabio – Erano cinque tra fratelli e sorelle e oggi vive con la sorella 94enne. Lei è mia zia e nonostante i cento anni, resta lei con il suo carattere, le sue abitudini che vorrebbe continuare a portare avanti, i suoi puntigli, il suo modo di essere sempre quell’adorabile brontolona a cui vogliamo un immenso bene".

"Neppure la rottura del femore l’ha fermata - prosegue il nipote -. Le due sorelle hanno caratteri forti e molto diversi perciò trovare un compromesso non è facile. Battibeccano e restano nelle loro posizioni”. Tanti gli aneddoti che scorrono nella mente del nipote, come quello relativo al fare la spesa alle due sorelle. “Portarle dietro – confida - significa uscire coi carrelli pieni ma, se il giorno dopo chiedi se hanno bisogno di qualcosa, la lista delle cose è così lunga che sembra di non aver comprato niente il giorno prima" racconta per poi concludere con emozione spiegando che "Ogni giorno è per noi una fortuna averle sempre con noi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa