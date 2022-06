I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti nel comune di Grosseto località Roselle strada dello Sbirro, per un incendio che ha coinvolto un oliveta e porzioni di appezzamenti interno coltivato a grano per circa 2,5 ettari con il coinvolgimento della scarpata della superstrada Livorno-Grosseto. Coinvolto anche un mezzo agricolo custodito in un annesso agricolo nei pressi di una abitazione che non è stata interessata dall'incendio.

Sul posto stanno ultimando le operazioni di diminuito spegnimento e la messa in sicurezza dell'area sette automezzi per un totale di venti persone, oltre al personale AIB inviato e gestito dalla Regione Toscana

Fondamentale l'intervento di Drago 60 del reparto volo di Cecina, che ha effettuato 18 lanci.

Non ci sono danni a persone.