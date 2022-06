Da Vasco al Firenze Rocks, multe da 24mila euro per abusivi e bagarini

Si è conclusa ieri sera alla Visarno Arena di Firenze la serie di concerti internazionali che, alla ripresa dopo lo stop dettato dalla pandemia, hanno visto partecipare oltre 250.000 spettatori.

Nel corso dei servizi, la Polizia di Firenze ha multato - ciascuno con una sanzione da 5000 euro - 4 venditori abusivi - sottoposti anche a Foglio di Via Obbligatorio da Firenze - e sanzionato con un verbale da 1032 euro 4 “bagarini”.

Nonostante le difficoltà della ripresa, determinate dal poco tempo a disposizione per organizzare al meglio gli eventi, grazie ad un apparato consolidato di stretta collaborazione e sinergia tra tutti gli Enti ed Istituzioni coinvolte, anche quest’anno le kermesse musicali alla Visarno Arena si sono svolte in un clima di sicurezza, pianificata sia in numerose riunioni organizzative, cui hanno preso parte la Questura, il Comune, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, il 118 e l’organizzatore dell’evento, sia in Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e tavoli tecnici del Questore della provincia di Firenze, durante i quali sono state affinate le procedure operative finalizzate a fornire la massima ed ampia sicurezza agli eventi.

Nelle cinque giornate, sotto la direzione di Dirigenti della Questura fiorentina, sono stati impiegati oltre 1000 operatori delle Forze di Polizia per i servizi di sicurezza nell’area delle Cascine. Detto impiego è avvenuto in supporto al personale di sicurezza dell’organizzazione e in aggiunta alle numerose pattuglie della Polizia Municipale e ai volontari della Protezione Civile che hanno garantito la viabilità cittadina e la tenuta del piano di mobilità, attentamente pianificato per conciliare le esigenze degli spettatori con quelle dei cittadini fiorentini.

Imponenti i servizi di assistenza forniti agli spettatori da parte del servizio sanitario cui hanno fatto riferimento oltre 400 persone, per lo più per eventi legati a malori dovuti alle alte temperature.

La sicurezza e l'incolumità delle cinque giornate di musica sono state coordinate dal Centro per la Gestione dell'Evento, costituito da due Sale Operative presso l'Arena e all'interno delle quali hanno operato la Polizia di Stato, la Polizia Municipale, i referenti per la sicurezza dell'organizzazione degli eventi, i Vigili del Fuoco, il servizio sanitario, la protezione civile e i Carabinieri.