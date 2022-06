Forte Belvedere e Villa Bardini: visite guidate e laboratori alle mostre 'Play it again' e 'Fotografe!'

Visite guidate e laboratori: questo il programma, a cura di MUS.E, che accompagnerà alla scoperta delle due mostre dell’estate 2022: Play it again di Rä di Martino (progetto di Museo Novecento a cura di Sergio Risaliti, organizzazione a cura di MUS.E) in corso al Forte Belvedere e Fotografe! a cura di Emanuela Sesti e Walter Guadagnini, presentata e promossa dalla Fondazione Alinari per la Fotografia e dalla Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze e sviluppata su due sedi, Forte Belvedere e Villa Bardini.

Al Forte Belvedere tutti i venerdì e tutte le domeniche alle 17 e alle 18.30, sono in programma visite guidate alle due esposizioni. Le visite consentono di approfondire il pensiero e l'opera dell'artista Rä di Martino, che propone al grande pubblico video e installazioni di giocosa profondità, ma anche di avvicinarsi alle opere della mostra Fotografe! intrecciando sguardi ed esiti del Novecento - tratti dalle collezioni Alinari - e creazioni di autrici contemporanee e portando alla scoperta dell'archivio inedito della poliedrica Edith Arnaldi, in arte futurista Rosa Rosà. Il percorso permette inoltre di conoscere storia e caratteri della straordinaria architettura militare di Forte Belvedere.

Inoltre, nel vicino spazio di Villa Bardini, durante tutto il periodo di apertura della mostra Fotografe! saranno organizzati laboratori per famiglie e bambini (dai 7 ai 12 anni). Per quanto riguarda questi ultimi, sono previste due tipologie di attività gratuite, comprese nel biglietto della mostra: il laboratorio “L’arte del vedere. Atelier per giovani fotografi” a cura di MUS.E, durante il quale i bambini potranno avvicinarsi al linguaggio fotografico in chiave giocosa; e il laboratorio “Erbario in cianotipia”, a cura di Fotonomia, in cui i bambini verranno guidati nella realizzazione di stampe fotografiche con la tecnica della cianotipia. In entrambi i casi i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione.

Visite guidate alle mostre e al Forte Belvedere

Per chi: per giovani e adulti

Quando: tutti i venerdì e tutte le domeniche alle h17 e h18.30. ( dal 1 settembre h 16.00 e 17.30)

Durata: 1h15'

Costi: Il costo della visita al Forte Belvedere (escluso biglietto di ingresso alle mostre) è di 2,50 euro (residenti Città Metropolitana di Firenze) - 5 euro (non residenti Città Metropolitana di Firenze), gratuito per disabili e accompagnatori, guide turistiche e interpreti, membri ICOM, ICOMOS e ICCROM, possessori della Card del Fiorentino (nel limite delle tre attività annue). Riduzione 2x1 soci Unicoop Firenze. Il solo accesso ai bastioni del Forte Belvedere (senza la visita e le mostre) è gratuito.

Visite riservate e gratuite per i soci Unicoop Firenze: domenica 19 e 26 giugno, 10-17-24-31 luglio, 14-21-28 agosto, 11-18-25 settembre.

Prenotazione obbligatoria: info@musefirenze.it 055-2768224 - www.musefirenze.it

Villa Bardini

Laboratori didattici “L’arte del vedere. Atelier per giovani fotografi”

Per chi: bambini dai 7 ai 12 anni con le famiglie

Quando: dal giovedì al sabato alle ore 18 (giugno, luglio, agosto) o alle ore 17 (settembre, ottobre): 24 e 25 giugno, dal 1 al 30 luglio (tranne giovedì 14 e 28), dal 5 al 27 agosto (tranne giovedì 4, 18 e 25), dal 2 settembre al 1° ottobre (tranne giovedì 1, 22 e 29).

Laboratorio didattico “Erbario in cianotipia”

Per chi: bambini dai 7 ai 12 anni con le famiglie giovedì 23 e 30 giugno,14 e 28 luglio, 4, 18 e 25 agosto, 1, 22 e 29 settembre alle ore 17

Le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria e comprendono l’accesso alla mostra per i minori di 18 anni.

Per gli adulti le attività sono comprese nel biglietto della mostra

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a info@musefirenze.it o telefonare al numero + 39 055 2768224 (dal lunedì al venerdì, ore 9.30-13.00 e 14.00-17.00).

Fonte: Ufficio Stampa