Incidente Erasmus in Spagna, Sani (Pd): "Governo e Parlamento intervengano"

"Dopo oltre 6 anni la strage delle studentesse Erasmus in Spagna non solo non ha ancora un colpevole ma nemmeno un processo: dal 2018 l’autista è stato rinviato a giudizio ma non è stata fissata la data della prima udienza. È oggi necessario sostenere e dare risposte alle famiglie delle giovani vittime, impegnate da anni in una logorante battaglia giudiziaria. È altrettanto prioritario garantire sicurezza e tutela a tutti i giovani italiani che ogni anno decidono di studiare all'estero". È quanto dichiara Luca Sani, deputato Pd, che sulla vicenda ha presentato nelle scorse settimane una interrogazione al Ministro Di Maio e lo scorso anno una Proposta d'inchiesta parlamentare.

"Chiediamo al Ministero degli Esteri di intraprendere iniziative, per quanto di competenza, per garantire lo svolgimento di un rapido e giusto processo. Per quanto riguarda la Commissione di Inchiesta bisogna prendere atto che i ritardi sulla sua calendarizzazione hanno purtroppo precluso una sua possibile approvazione nell’attuale Legislatura. Anche qualora venisse istituita in extremis non ci sarebbero i tempi per una indagine seria ed approfondita: chiedo per questo a tutte le forze politiche che si presenteranno alle elezioni politiche del 2023 di impegnarsi a concretizzarla nel prossimo mandato parlamentare" conclude Luca Sani.

Fonte: Ufficio stampa