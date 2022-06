Lama Impresa Sociale festeggia 15 anni: Francesca Mazzocchi è la prima presidente donna

Si è tenuta oggi l’assemblea dei soci della cooperativa LAMA Impresa Sociale, realtà fiorentina che opera sul territorio e a livello nazionale e internazionale da 15 anni nel campo dell’innovazione sociale, della ricerca e della rigenerazione urbana.

Nata come cooperativa di produzione e lavoro nel 2007 per occuparsi di cooperazione internazionale, nel 2008 ha fondato un laboratorio di ricerca-azione con il PIN di Prato, nel 2013 ha dato vita ad Impact HUB, il primo spazio di co-working per l’innovazione sociale a Firenze, nella zona di Rifredi e nel 2019 a MIM - Made in Manifattura, la società di scopo che gestisce l’attivazione temporanea degli spazi di Manifattura Tabacchi Firenze.

Nel 2021 LAMA prende la qualifica di Impresa Sociale, a concretizzare nella forma la propria sostanza, quella di contribuire a uno sviluppo sostenibile e inclusivo attraverso il proprio operato e supportando i propri clienti a trovare la strada più opportuna per migliorare i propri impatti e il proprio sistema di relazioni con le comunità e il territorio.

Con il 19% di Impact Hub SRL Società Benefit, nuova compagine nata dalla fusione degli Impact HUB di Milano, Torino e Firenze, oggi LAMA - con 28 tra soci, dipendenti e collaboratori, il 90% di laureati, il 67% di donne e 35 anni di età media - è il centro di una piccola costellazione imprenditoriale che nel 2021 chiude fatturati per un ammontare complessivo di oltre 3 milioni.

In occasione dell’assemblea oggi si è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della cooperativa. Andrea Rapisardi, classe 1984, laurea in Economia dello Sviluppo Avanzata all’Università di Firenze, 2 figli, socio fondatore, diviene CFO e lascia il timone dopo 9 anni di presidenza a Francesca Mazzocchi, 44 anni, laurea in scienze politiche, femminista, mamma, senior manager, attuale Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione della cooperativa, che diventa la prima presidente donna della storia di LAMA.

Nel nuovo CDA siederanno ancora Elena Como, 38 anni, responsabile Ricerca e Valutazione, con esperienze di vita e lavoro in circa 20 Paesi in 4 continenti e Riccardo Luciani, 37 anni, responsabile Innovazione di LAMA, ex direttore di Impact HUB e attuale direttore di MIM. Nuovo ingresso per Alessandra Zagli, mugellana, project manager esperta di design sistemico, madre di 2 figli e doppia laurea in filosofia teoretica e SECI.

Sono molti i progetti portati avanti da LAMA sul territorio in questi anni, collaborando con organizzazioni e istituzioni locali, come l’istituto degli Innocenti, la Fondazione “Il cuore di scioglie”, Cospe, Centro di Salute Globale, ISPRO, Oxfam Italia, Unicoop Firenze, Cooperativa G. Di Vittorio, Ambiente Spa, Sociolab, Fondazione CR Firenze, Comune di Firenze e Regione Toscana, su numerosi temi tra cui lo sviluppo locale, la formazione e capacitazione giovanile, l'accelerazione di business ad impatto sociale, i percorsi partecipativi per le politiche comunali, il bilancio di mandato della prima giunta Nardella, il monitoraggio e valutazione di progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo, fino alla più recente e nota esperienza di attivazione temporanea degli spazi rigenerati di Manifattura Tabacchi Firenze.

Il lavoro di LAMA si è allargato all’Italia e all'Europa - lavorando con il Comune di Milano, l’impresa sociale Con i Bambini, Coop Alleanza 3.0, il Gruppo Unipol, il Ministero per lo sviluppo Economico, la Commissione europea e la Banca Mondiale per citarne alcuni - e sempre di più concentrato sul sostegno allo sviluppo del terzo settore, sulle attività di ricerca e valutazione di impatto e sul tema dello sviluppo sostenibile delle aree interne e delle città, lì dove si concentrano le sfide economiche e sociali del nostro tempo e si provano ad elaborare le soluzioni.

Fonte: Ufficio Stampa