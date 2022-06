Mille rotoballe in fiamme nel Senese, lungo intervento per i vigili del fuoco

Un grosso incendio da questa notte sta interessando circa 1000 rotoballe che si trovavano in una tensostruttura. Sul posto, nel comune di Monteroni d'Arbia in provincia di Siena, stanno intervenendo dalle 1.40 di stanotte i vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montalcino. Dalla sede centrale, inviate 7 unità e 3 automezzi, in supporto ai colleghi di Montalcino per domare il rogo che si è propagato nelle circa 1000 rotoballe di fieno.

L'intervento è tuttora in corso.