Parco di via Strozzi, riqualificazione completata a Siena

Un nuovo arredo urbano in plastica riciclata e la completa sistemazione del verde del parco. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del giardino di via Strozzi, compreso il “Parco del Boschetto”, presentati oggi, lunedì 20 giugno, dall’amministrazione comunale. Il Comune di Siena ha investito nel progetto centomila euro.

Le dichiarazioni. “Un intervento importante e atteso dai cittadini e dai residenti – commenta l’assessore alle aree verdi del Comune di Siena Silvia Buzzichelli – che ha puntato sulla riqualificazione del ‘Parco del Boschetto’ in Via Strozzi, attraverso una serie di interventi che consistono nella fornitura di nuovo arredo urbano in plastica riciclata (panchine, tavoli picnic, giochi e recinzioni) e nella sistemazione del verde di pertinenza del parco, in particolare con sostituzione di esemplari a rischio cedimento, potature di spalcamento e di contenimento e riprofilatura dei percorsi pedonali. Restituiamo in questo modo alla città un’area verde che diventa un ‘polmone’ importante per questo quartiere, ma non solo. In questo contesto, con l’utilizzo di arredi urbani in materiale riciclato, ci siamo anche dati l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’economia circolare e sul rispetto dell’ambiente”.

Le opere. Il parco ha un’estensione complessiva di circa 5mila metri quadrati, la cui superficie è organizzata in parte a prato e in parte è pavimentata. Sono collocati nell’area alcune panchine, giochi per bambini e in campo dotato di canestri per il basket. Al centro dell’area c’è anche un piccolo ‘’boschetto’’ (da cui il nome anche al giardino).

Il Comune di Siena ha provveduto a censire le piante e gli alberi presenti: Il monitoraggio effettuato ha comunque evidenziato un livello generale buono della vegetazione presente nel parco. L’investimento ha comunque permesso di effettuare la sostituzione delle pinte in pessimo stato, adeguate potature e la sistemazione in generale della vegetazione. Altra parte importante dell’intervento è stata quella relativa all’arredo urbano, con la sostituzione di tutte le attrezzature del parco utilizzando plastica riciclata “seconda vita”, anche con l’obiettivo di diffondere e sensibilizzare il ruolo del riciclo a beneficio dell’ambiente, adottando dunque un modello di produzione e consumo sostenibile e circolare.

Inoltre il comune di Siena ha voluto raccogliere il suggerimento della sezione Mens Sana Scacchi della Polisportiva Mens Sana e ha istallato dei tavoli da picnic con riportata la scacchiera per il gioco degli scacchi. I giochi in plastica seconda vita sono della ditta Idea Plast (Lainate) di Alessandro Trentini.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa