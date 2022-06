Pattinaggio San Miniato, soddisfazioni dalle gare di Cremona

Tre giornate calde e intense quelle trascorse a Cremona, nel centenario della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), in occasione dei Giochi Nazionali per società Bruno Tiezzi.

Due giovanissime a rappresentare i colori del Gruppo Pattinaggio San Miniato: Noemi Bonsignore (categoria giovanissimi) e

Olga Poli (categoria esordienti), accompagnate dall’Allenatore Alessandro Vincenti.

Ben quattro le gare in programma su tre giorni di gare per quella che è la manifestazione di pattinaggio corsa più importante a livello nazionale per le categorie giovanili. Entrambe le atlete sanminiatesi hanno dato prova di grinta e buona preparazione, sistemandosi entro la prima metà della classifica (28esima Noemi Bonsignore), su oltre 150 partecipanti per categoria.

"È stata un’esperienza davvero emozionante – dichiara l’allenatore Vincenti – partecipare a questa manifestazione porta sempre con sé un’enorme carico emotivo, sia per gli atleti sia per gli addetti ai lavori. Per tre giorni queste bimbe si sono messe alla prova con grande coraggio e senza mai arrendersi, e questa per me è la soddisfazione più grande. Lavoreremo per colmare le lacune, perché entrambe possono crescere ancora molto. E ringrazio tanto sia la Società sia i genitori, che hanno permesso a me e alle nostre atlete di vivere questa magnifica esperienza".

Messa in archivio anche questa trasferta, intanto il Gruppo si prepara per i campionati italiani su pista delle categorie maggiori, nel mese di Luglio.

Fonte: Gruppo Pattinaggio San Miniato