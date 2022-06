Premio Firenze nel Cuore, premiati i gesti per il bene della comunità

Dopo due anni di pausa a causa dell’emergenza pandemica, finalmente torna il “Premio Firenze nel Cuore” che sbarca alla sua quarta edizione, con magnifici premi ed una supergiuria qualificata.

Anche quest'anno la onlus SaveTheCity, con il patrocinio del Comune e la partecipazione attiva dei Quartieri, premierà chi, anche con piccoli gesti che spesso restano sottotraccia, contribuisce a migliorare la città. Il 22 giugno alle ore 19,00, presso la suggestiva Villa Bardini (Costa S. Giorgio, 2-4), saranno premiati non solo singoli cittadini che si sono distinti in azioni meritorie a carattere volontario, benefico, sociale, solidale o civico, ma anche aziende che hanno dato un plusvalore al territorio fiorentino ed alla comunità locale, creando prodotti di alta qualità, oppure offrendo importanti opportunità di lavoro, o anche dando forte impulso all’innovazione ed alla tecnologia.

Questa mattina il Premio è stato presentato in Palazzo Vecchio dall’assessore al Bilancio, partecipate, commercio, attività produttive e rapporti con il Consiglio comunale Federico Gianassi e da Alessandro Tarducci, presidente di SaveTheCity. Presenti anche i presidenti dei Quartieri Maurizio Sguanci, Michele Pierguidi, Serena Perini, Mirko Dormentoni e Cristiano Balli, e ancora Gigio Petrucci e Teresa Fontana (rispettivamente responsabile eventi e organizzatrice progetti della Onlus), e infine Bianca Guscelli di Brandimarte che ha riproposto degli splendidi premi simbolo dell'artigianato locale.

Tra gli altri, alla serata di premiazione saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni, in primis l’Assessore comunale Federico Gianassi, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e i Consiglieri regionali fiorentini Cristina Giachi e Andrea Vannucci.

“Un premio su cui abbiamo tutti un’attenzione speciale – ha detto l’assessore Federico Gianassi – perché serve a ringraziare pubblicamente chi, senza clamore e a volte anche in forma anonima, aiuta Firenze e i fiorentini. Quest’anno poi c'è un motivo in più per festeggiare: dopo la sospensione per la pandemia, Firenze nel Cuore può essere svolto nuovamente. Grazie ai fiorentini che si sono distinti per la cura della città, grazie alla onlus SaveTheCity per questa iniziativa, e grazie anche ai Quartieri che hanno contribuito alla scelta dei premiati”. “Come presidenti dei quartieri, siamo molto contenti di poter collaborare a questa iniziativa, abbiamo individuato sia realtà associative che corporate che si sono contraddistinte per aver saputo superare l’emergenza Covid riproponendosi alla città in maniera positiva. Realtà capaci di promuovere buone pratiche per la comunità e che questo premio valorizza”, hanno aggiunto i presidenti dei cinque quartieri.

“Dopo questi difficilissimi anni dove il Covid-19 ha fatto da padrone, con questa quarta edizione del “Premio Firenze nel Cuore” vogliamo dare un segnale di ripartenza, di ottimismo, di positività, di partecipazione all’intera città – dichiara Alessandro Tarducci – Vorremmo che da parte di tutti ci fosse un’attenzione speciale per chi si prende cura delle persone e della cosa pubblica. Solo se mettiamo in evidenza e riusciamo a dare il giusto peso a chi fa del bene, potremmo essere di esempio per gli altri, e soprattutto per i giovani. Occorre dare risalto a tutti coloro che si mettono in gioco per migliorare la nostra città e non solo. Questo Premio vuole mettere accanto realtà più piccole e non note, ovvero persone che “non fanno notizia” pur offrendo un grande contributo al proprio territorio, e grandi realtà che invece a Firenze e in Italia fanno notizia a prescindere. Siamo orgogliosi che questo Premio sia un qualcosa che appartiene ai fiorentini e a Firenze. Sarebbe bello esportarlo in altre città. Bisogna rivalutare i comportamenti virtuosi che aiutano a migliorare una città, e noi di SaveTheCity, assieme al Comune di Firenze, vogliamo dare il legittimo riconoscimento”.

“In uno scenario come Villa Bardini non poteva mancare la musica – spiega Gigio Petrucci, responsabile eventi della Onlus – Quest’anno, in un perfetto stile popolare e ricercato, rallegreremo i nostri ospiti con brani di musica popolare fiorentina di un’“orchestrina a plettro” di circa 20 elementi. Diretta dal Maestro Francesco Frank Cusumano, La Nuova Pippolese è pronta a raccontarci una Firenze vera e genuina, tra storia, sogni, poesia, cultura e magia. Condurranno la serata Carletto Nicoletti di RTL e Carlotta Comparini”.

Anche per l'edizione 2022, i premi saranno realizzati e offerti da Brandimarte, storico marchio fiorentino di argenti riportato in auge dalla giovane imprenditrice Bianca Guscelli, ormai cara amica della nostra onlus. “È un immenso piacere per me collaborare, per l'ennesima iniziativa, con SaveTheCity che fin dall'inizio ha creduto in me – ha dichiarato Guscelli – Sono orgogliosa di offrire un riconoscimento a chi contribuisce al bene della città, migliorando la qualità della propria vita e di quella altrui”. Brandimarte realizzerà per i vincitori il tradizionale Litro, la brocca iconica tipica delle osterie toscane, decorata con il nostro amato fiorino. Non mancheranno i premi di consolazione ed i benefits offerti dal Comune per gli altri candidati, e ulteriori sorprese per gli ospiti speciali della serata del 22 giugno.

L’evento sarà a numero chiuso, solo su invito, e si svolgerà nel rispetto della normativa anti-covid.

Per consultare l’elenco dei candidati, cliccare qui https://www.savethecity.it/premio-firenze-nel-cuore-edizione-2022/

Fonte: Ufficio stampa