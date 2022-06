Firenze a cena per aiutare l'Ucraina

Una cena promossa dall’Istituto degli Scudi di San Martino domani, mercoledì 22 giugno, alle 20, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze finalizzata ad una raccolta fondi e per raccogliere generi di prima necessità per l’Ucraina martoriata dalla guerra.

“Ringraziamo il presidente dell’Istituto degli Scudi di San Martino Roberto Lupi per essersi reso, immediatamente, disponibile ad organizzare, in collaborazione col Consolato della Lituania – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – eventi solidali per sostenere la popolazione dell’Ucraina che è stata duramente colpita dall’evento bellico. Questa cena è una nuova occasione per poter raccogliere fondi e per far sentire la vicinanza di Firenze a questo popolo che da oltre cento giorni vive in condizioni drammatiche”.

