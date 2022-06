La campagna #UnPannelloInPiù di Legambiente fa tappa a Firenze

Tappa a Firenze per #UnPannelloInPiù, la campagna di Legambiente ed Enel X dedicata alla lotta contro la povertà energetica e pensata per aiutare e informare i cittadini sugli strumenti esistenti per contrastarla. Tra questi c’è il pannello solare da appartamento che permetterebbe di ridurre il costo della bolletta. Come nelle tappe precedenti, oggi Legambiente ed Enel X avrebbero dovuto consegnare impianti solari “da balcone” alle famiglie in difficoltà socio-economica, ma ciò non è stato possibile.

La causa è da ricercare nei diversi ostacoli burocratici incontrati dall’associazione ambientalista e dalle realtà che hanno collaborato alla ricerca delle famiglie bisognose e che hanno reso impossibile aiutarle. Dai divieti dei regolamenti condominiali ai vincoli paesaggistici che pesano su gran parte del territorio. Ciò significa che, se superi il primo ostacolo condominiale e suo regolamento, per poter installare un semplice pannello solare bisogna sottostare a procedure burocratiche complesse legate al nulla osta paesaggistico, rallentando il processo di transizione ecologica e, soprattutto, non dando alle famiglie fiorentine l’opportunità di combattere il caro bollette in modo sostenibile e concreto.

Il Comune di Firenze, infatti, da circa un anno e mezzo ha avviato un importante lavoro di modifica del Regolamento edilizio (RE) e del Regolamento urbanistico comunale (RUC), in collaborazione con Legambiente, proprio allo scopo di ridurre i vincoli e semplificare le procedure. L'esperienza #UnPannelloInPiù dimostra che occorre fare di più e più in fretta per rendere davvero accessibile a tutti la possibilità di installare pannelli fotovoltaici da appartamento, i quali consentirebbero un risparmio in bolletta fino al 25% l’anno per i prossimi 20 anni, generando anche benefici ambientali.

L’obiettivo della campagna #UnPannelloInPiù è proprio quello di aiutare le famiglie in difficoltà socio economica. Per questo Legambiente ed Enel X hanno lanciato da un lato l’iniziativa di raccolta fondi #UnPannelloInPiù per donare i pannelli fotovoltaici da appartamento alle famiglie in povertà energetica. Dall’altro lato un roadshow di nove tappe lungo la Penisola, per informare i cittadini su tutti gli strumenti esistenti per ridurre la bolletta energetica, tra cui il solare fotovoltaico, risparmio ed efficienza, comunità energetiche, bonus sociali e sharing economy.

“Se vogliamo davvero mitigare gli effetti della crisi climatica, già drammaticamente evidente in questi giorni di caldo estremo e siccità prolungata, dobbiamo cambiare il modo con cui ci approcciamo all’energia. E dobbiamo farlo tutti, a tutti i livelli. Passare al vettore elettrico, dalla dimensione domestica a quella macro dei trasporti e dell’industria, significa concepire il pannello fotovoltaico come un utensile familiare, come lo sono state le antenne TV negli anni Sessanta. Per questo, non solo salutiamo con enorme favore questa iniziativa che porta in dono pannelli solari a tante famiglie del nostro Paese colpite da povertà energetica, ma chiediamo con forza che Firenze continui e acceleri il processo di semplificazione per consentire una vera e propria politica di solarizzazione e sostenere in modo strutturale le famiglie. Questo gesto coniuga la valenza ambientale con un’altrettanto forte connotazione sociale. Un connubio strategico che in Legambiente è sempre tenuto in grande considerazione”, dichiara Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana.

“Enel X è fermamente convinta che la sostenibilità può essere davvero accessibile a tutti solo se ognuno di noi ha a disposizione gli strumenti per essere protagonista della transizione energetica, estendendo a quante più persone la possibilità di godere dei benefici che derivano dalle azioni sostenibili. Il pannello fotovoltaico da appartamento Plug&Play, rappresenta l’esempio perfetto di questa filosofia” dichiara Lorenzo Pizzoferro, Global Product Owner Green Products e-Home di Enel X. L’iniziativa #UnPannelloInPiù nasce con questo spirito: anche un solo pannello in più può fare la differenza e ognuno di noi lo può donare dando un contributo per aiutare le famiglie in povertà energetica, facendo risparmiare loro fino al 25% l’anno in bolletta per i prossimi 20 anni. Siamo felici di poter supportare Legambiente in questa iniziativa solidale ed energetica, contiamo sulla collaborazione con le Istituzioni e di tutte le persone per poter donare i primi pannelli alle famiglie che ne necessitano”.

La campagna #UnPannelloInPiù è stata presentata oggi in conferenza stampa a Firenze presso la libreria Libri Liberi. Hanno partecipato: Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana; Lorenzo Pizzoferro, Global Product Owner Green Products e-Home di Enel X; Giulio Signorini, Legambiente Firenze; Marco Martinelli, comunicatore della scienza della Scuola Superiore Sant'Anna e Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente.

Nel corso della conferenza stampa l’associazione ambientalista ed Enel X hanno ricordato che il fotovoltaico da appartamento è tra le soluzioni più semplici e pratiche per ridurre il costo delle bollette e permette anche di produrre energia pulita, contribuendo al contrasto della crisi climatica e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico: ogni pannello evita l’immissione in atmosfera di 145Kg di CO2 all’anno, equivalenti alla quantità di CO2 assorbita da circa 10 alberi. Il pannello fotovoltaico da appartamento rappresenta, infatti, uno strumento concreto dal grande potenziale. Considerando solo le abitazioni classificate come civile (A/2) ed economiche (A/3), parliamo di circa 23 milioni di potenziali balconi o superfici verticali che possono ospitare impianti di questo tipo. Se solo il 20% di questi appartamenti si dotasse di un pannello fotovoltaico sul proprio balcone o finestra, si eviterebbe l’immissione in atmosfera di oltre 600mila tonnellate di CO2 all’anno, pari a quella assorbita da una foresta di circa 35 milioni di alberi. Questo gesto equivarrebbe a installare 1,6 GW di nuova potenza fotovoltaica, più della metà dell’obiettivo del Green Deal fissato per il 2022. Inoltre, si contribuirebbe a risparmiare circa 225 milioni di m3 di gas importato dall’estero.

Grazie alla raccolta fondi #UnPannelloInPiù, attiva fino all’autunno, chiunque potrà dare un contributo per aiutare le famiglie più difficoltà socioeconomica. Un po’ come il caffè sospeso, ma con un impatto molto più significativo in termini di risparmio e qualità di vita. Per donare basterà andare sul sito di Legambiente e scegliere l’importo che si vuole donare per contribuire ad acquistare un pannello fotovoltaico a chi non può permetterselo, sostenendo così la campagna. Un contributo iniziale di 50 pannelli fotovoltaici da balcone è stato già effettuato da Enel X, come donazione di partenza per la raccolta fondi. Le famiglie beneficiarie sono individuate in collaborazione con le associazioni locali.

Dopo le prime sei tappe (Napoli, Brindisi, Palermo, Roma, Cagliari, Firenze), la campagna itinerante proseguirà il suo viaggio alla volta Torino (23 giugno), Milano (25 giugno) e a Bologna (27 giugno). Segui il roadshow anche sui canali social di Legambiente e di Enel X con l’hashtag #UnPannelloInPiù. Hanno già dato il loro sostegno alla campagna: Selvaggia Lucarelli, Carolina Crescentini, Donatella Finocchiaro, Federico Quaranta, Simone Rugiati, Massimiliano Ossini, Lorenzo Baglioni, Vittoria Schisano, Marco Martinelli, Luca Guidara, La Scienza Coatta, Letizia Palmisano, Zeudi Di Palma – Miss Italia 2021, Massimiliano Medda.

Fonte: Legambiente Toscana - Ufficio Stampa