L’atletica valdelsana vola: settimana super per le atlete di Colle

Una settimana eccezionale per l’altetica valdelsana iniziata con il Meeting Internazionale di Kladno (Repubblica Ceca) dove Irene Siragusa, l’atleta colligiana più rappresentativa, a distanza di un’ora, ha migliorato i suoi personali stagionali sia sui m 100 che sui m 200. Il tempo ottenuto nei m 200 (23.05) rappresenta il minimo di partecipazione per i Campionati Europei Assoluti che si svolgeranno ad agosto a Monaco di Baviera.

Il giorno successivo la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha diramato le convocazioni in Nazionale Assoluta per i Giochi del Mediterraneo. E sono ben due le atlete di Atletica 2005 che vestiranno i colori azzurri ad Orano in Algeria dal 30 giugno al 3 luglio. Oltre ad Irene Siragusa (attualmente arruolata nel GS Esercito) che parteciperà ai m 200 piani ed alla staffetta 4 x 100, è stata convocata anche Stefania Strumillo (attualmente arruolata nel GS Fiamme Azzurre) che parteciperà al Lancio del Disco dopo l’eccellente risultato ottenuto al Meeting Internazionale di Lucca. Irene e Stefania saranno protagoniste anche il prossimo weekend a Rieti ai Campionati Italiani Assoluti, insieme a Giulia Giannini che ha conquistato il diritto alla partecipazione nei m 400 ostacoli con il 5° posto al Challenge di Firenze coronato dal nuovo primato personale.

Grande risultato anche per Chiara Giachi che, ai Campionati Italiani Master, ha conquistato la medaglia d’argento nei m 1.500 SF40, migliorando il proprio primato personale sulla dista. L’Atletica 2005 festeggia anche il grande risultato di tutta la squadra femminile che ieri è riuscita a completare la rincorsa ai 14.500 punti necessari per la conferma del diritto a partecipare alla Finale Nazionale del Campionato Italiano di Società Assoluto (Serie A Argento) che si svolgerà a settembre a Perugia.

Dal 2011, ininterrottamente, la squadra valdelsana partecipa alle Finali Nazionali del Campionato Italiano di Società Femminile (a cui vengono ammesse le prime 48 società italiane) e per la terza volta consecutiva parteciperà alla Finale A Argento che assegnerà i piazzamenti dalla 13^ alla 24^ società italiana. Gli importanti risultati dell’atletica leggera colligiana di questa settimana non si limitano al settore assoluto, ma si estendono anche al settore giovanile della Libertas Atletica Valdelsa.

Ai Campionati Toscani di Staffette Ragazzi/e (Under 13) la staffetta 4x100 Ragazzi composta da Sisti, Cialdi, Ferrini e Scalera ha vinto il titolo toscano con 51”73 precedendo di oltre 1 secondo e mezzo le rappresentative della Virtus Lucca e dell’Atletica Firenze Marathon. Le Ragazze non sono state da meno perché hanno conquistato il 3^ posto nella classifica combinata femminile (somma dei punteggi della staffetta 4x100 e 3x800) precedute solamente dalle due “corazzate” della Toscana: l’Atletica Firenze Marathon e l’Atletica Livorno (società che hanno oltre 1.000 atleti tesserati).

Questi risultati seguono, di pochi giorni, la bella performance delle Cadette che, ai Campionati Toscani di Staffette Under 15, hanno conquistato la medaglia d’argento nella 3 x 1000 (Ballerini Diletta, Ballerini Gaia, Moschini Emma). Essendo tutte e tre le atlete al primo anno di categoria, hanno migliorato il record toscano Under 14.

Fonte: Ufficio Stampa