Palio di Siena, svolta storica: sarà in diretta su La7

Il Palio di Siena non sarà più sulla Rai. Approda su La7 fino al 2025, è ufficiale l'accordo col Consorzio per la Tutela del Palio. La novità riguarda anche la telecronaca del Palio, affidata a Pierluigi Pardo, conosciuto perlopiù per il calcio.

I diritti televisivi (diretta e differita) andranno a La7 e quelli digitali a Rcs Media Group che li trasmetterà sulle proprie piattaforme per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025. La parte economica complessiva dell'accordo prevede 540.000 euro di diritti tv per quattro anni.

Il prodotto sarà distribuito a livello internazionale, sarà realizzata una copertura mediatica estesa che riguarderà anche i media del gruppo Rcs (per esempio La Gazzetta dello Sport) e sarà pianificata una strategia comune per generare nuove opportunità di contenuto.