Giovane pittrice ucraina lancia raccolta fondi per studiare a Firenze

Pittrice, artista tessile di Odessa, Zhanna Pulcho, ha 25 anni e una laurea magistrale in arte. Come molte persone è stata costretta a lasciare l’Ucraina a causa della guerra. “Era spaventoso svegliarsi con il suono delle bombe, un suono che non può essere confuso con nulla”. Ora il suo sogno è di ottenere una formazione artistica in Italia.

Da pochi giorni è stata ammessa presso un’accademia d’arte privata a Firenze, ma il costo degli studi è oneroso e, per questo, ha deciso di avviare una raccolta fondi su GoFundMe per permettersi di frequentare il primo anno.

In molti stanno sostenendo questa giovane artista, attraverso un gesto concreto e tanti messaggi di incoraggiamento. Per ora sono stati donati oltre 2.300 euro “Per favore aiutatemi a realizzare il mio sogno!” è l’appello di Zhanna Pulcho.