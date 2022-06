Premio Aramini, fissata la cerimonia al Chiostro degli Agostiniani

Sarà una delle serate indimenticabili dell’estate empolese di quest’anno dopo gli anni della pandemia. La cerimonia di consegna e premiazione del premio ‘Una città per lo sport’, dedicato ad Albano Aramini, torna ad aprirsi al suo affezionato pubblico che finalmente sarà presente. Si terrà lunedì 11 luglio 2022 alle 21.15 nel suggestivo Chiostro degli Agostiniani, via dei Neri, 15.

Un premio che parla di donne e uomini, di giovanissime e giovanissimi che hanno lasciato il segno con passione e dedizione nel mondo dello sport, praticandolo da atleti o, perché no, nelle vesti di allenatori o dirigenti o ancora raccontando di partite e discipline in tv, alla radio, sulle pagine di giornali o siti web.

Protagonisti i vincitori, che si sono distinti per i risultati conseguiti nel 2021:

Prima sezione, per il miglior risultato promozionale: Polisportiva Santa Maria e Judo Kodokan Empoli;

Seconda sezione, per il miglior risultato agonistico: Asd Empoli Bridge;

Terza sezione, per il miglior risultato agonistico individuale: Vittoria Giraldi (Padel Villanuova);

Quarta sezione, per la divulgazione dell’immagine della città attraverso lo sport: Pietro Accardi, dirigente Empoli Fc;

Quinta sezione, per la promozione dello sport a livello sociale: Centro Ippico Empolese;

Sesta sezione, premio giornalistico ‘Antonio Bassi’: il giornalista Alessandro Lippi, per aver raccontato in maniera significativa lo sport locale.

Inoltre, anche per questa edizione, decisa una menzione speciale: a Peragnoli Auto e Maxismall.

Un capitolo a parte, un premio alla carriera sarà riservato a Fabrizio Corsi che ha festeggiato nel 2021 i suoi trent’anni di presidenza alla guida dell’Empoli Fc.

Durante la serata ci sarà anche la cerimonia ufficiale di conferimento della stella di bronzo del CONI a Renzo Maltinti.

"L'edizione 2022 del Premio Aramini va a celebrare le eccellenze sportive 2021 - sottolinea l'assessore allo sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi - Ci è sembrato giusto e importante premiare atleti, dirigenti, donne e uomini di sport, che si sono distinti nel corso dello scorso anno: in un periodo così complesso, esser riusciti a centrare risultati significativi ha un valore doppio. E a renderci più che mai felici è il fatto che l'11 luglio, la cerimonia prevederà la presenza del pubblico: finalmente, dopo le restrizioni dovute all'emergenza Covid 19, cittadine e cittadini potranno tornare ad applaudire i nostri campioni".

LA STORIA DEL PREMIO ‘UNA CITTÀ PER LO SPORT’ – Istituito nel 1996 con lo scopo di consegnare, in un’unica cerimonia alla presenza di rappresentanti delle società sportive e delle autorità locali, il giusto riconoscimento ad atleti e atlete e società che ogni anno si distinguono particolarmente per i risultati sportivi raggiunti. Nel 1997 il Premio è stato intitolato alla memoria di Albano Aramini, assessore allo sport e vicesindaco, e rappresenta, quindi, il massimo riconoscimento per lo sport empolese consegnato dall'amministrazione comunale. L'assegnazione del premio "Una città per lo sport - Albano Aramini" è decisa da una apposita Commissione composta dai rappresentanti degli organi di informazione locale e da esponenti del mondo sportivo empolese.

