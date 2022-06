Supereroi protagonisti sul grande schermo a Elsacinema

A Ponte a Elsa torna la rassegna cinematografica 'Elsacinema', che dura ormai da un quarto di secolo. Grazie alla collaborazione con Csa Intifada, la rassegna si tiene nel giardino di via XXV aprile a ingresso gratuito.

"Non nascondiamo la difficoltà che abbiamo nel continuare, in questi anni bui di pandemia di isolamento forzato e di crisi in generale (l'orrore della guerra), comunque in questo scenario non esaltante speriamo di regalare ancora qualche spiraglio di tranquillità qualche ore di allegria a chi vorrà venire a vedere la nostra rassegna quest'anno dedicata ai super eroi perché di questi tempi 'ci vuole un fisico bestiale' per continuare a lottare per un mondo migliore e a vivere in una società sempre meno inclusiva" fanno sapere da Elsacinema.

Giovedì 23 giugno Spiderman No Way Home

Giovedì 30 giugno The Batman

Giovedì 7 luglio Sing 2

Giovedì 14 luglio Freaks Out

Giovedì 21 luglio Don't Look Up

Giovedì 28 luglio E noi come stronzi rimanemmo a guardare