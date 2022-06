Acquisizione della maggioranza di Eurolab da Var Group, per rafforzare competenze cloud

Sesa Empoli, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business con 4.200 dipendenti e ricavi consolidati per circa eu 2,390 miliardi nell’esercizio 2022, ha sottoscritto un accordo di partnership societaria ed industriale, attraverso la controllata da Var Group, per l’acquisizione del 55% del capitale di Eurolab, rafforzando così le proprie competenze nel settore Cloud e Managed Services.

Eurolab con sede a Fermo, partner storico dell’ecosistema IBM, ha un organico di circa 20 risorse umane, specializzate nella progettazione ed offerta di servizi a valore e di soluzioni di monitoraggio e controllo dei sistemi e delle reti e realizzazione di infrastrutture IT complesse, con ricavi attesi nell’esercizio 2022 pari a circa Eu 4,0 milioni e coverage del mercato SME in Italia centrale.

Il fondatore e managing partner Ugo Iacopini continuerà ad operare con ruoli apicali nella Società, che verrà progressivamente integrata nell’organizzazione di Var Group, condividendo obiettivi di sviluppo di competenze e generazione di valore sostenibile. La partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, in continuità gestionale ed operativa, con opzioni di acquisto progressivo sino al 100% del capitale della Società.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, attraverso M&A industriali bolt-on.

“Prosegue l’espansione delle competenze e del coverage dei principali distretti del Made in Italy grazie all’ingresso nella nostra organizzazione di un operatore con esperienza e specializzazione nel settore quale Eurolab, che unirà le proprie competenze con quelle di Apra, operatore di riferimento nell’offerta di soluzioni informatiche in Italia centro orientale”, ha affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group S.p.A.

“Siamo lieti di entrare a fare parte di Var Group e del Gruppo Sesa, con l’obiettivo di accelerare la crescita delle nostre competenze a beneficio della clientela, che supportiamo da anni nel proprio percorso di trasformazione digitale grazie all’offerta di soluzioni e servizi integrati sempre più innovativi”, ha dichiarato il managing partner e CEO di Eurolab S.r.l., Ugo Iacopini.

“Realizziamo la nona operazione di acquisizione da inizio 2022, continuando ad alimentare la nostra crescita attraverso partnership industriali bolt-on, supportando l’economia italiana in una fase cruciale dell’evoluzione digitale di imprese e organizzazioni, con obiettivi di sviluppo delle competenze del nostro capitale umano e di generazione di valore sostenibile a lungo termine”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

