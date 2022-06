Senza mascherina e biglietto, aggredisce i controllori

Era senza mascherina e senza biglietto sulla tramvia, i controllori lo hanno invitato a uscire e lui li ha aggrediti. A Firenze in zona Statuto è stato fermato e denunciato un 23enne di origini senegalesi.

Alle 15 di martedì 21 giugno la polizia è intervenuta in via Statuto. Il 23enne era senza biglietto e mascherina, invitato a scendere dai controllori ha dato in escandescenze. Ha colpito quattro controllori con calci e pugni, una persona ha riportato anche ferite al collo.

Al momento le vittime avrebbero riportato lievi escoriazioni, ma l’episodio ha avuto anche conseguenze sul servizio di trasporto pubblico, rimasto interrotto per un considerevole lasso di tempo.

All'arrivo della polizia, il giovane ha tirato agli agenti una penna di plastica prima di essere bloccato. Sottoposto a fermo, è stato denunciato.