Bastione a Teatro, la commedia degli equivoci torna a Castelfiorentino

Una classica commedia degli equivoci dove la gelosia e il tradimento sono i veri protagonisti. E’ la trama, avvincente, di “Non tutti i ladri vengono per nuocere”, atto unico scritto dal regista Dario Fo e interpretato dagli attori dell’associazione culturale teatrale Gat, in programma per “Bastione a Teatro” (via Verdi, di fronte al Circolo Arci “Il Bastione”) martedì 28 giugno alle ore 21.15.

Tutto comincia con un tentativo di furto all’interno di una casa signorile, interrotto dallo squillare del telefono del ladro che, preso dalla paura di essere scoperto, d’impulso vorrebbe scappare; ma poi, confortato dal fatto che nessuno della casa si fa vivo, rimane nell’abitazione alla ricerca di oggetti di valore. Questa sensazione di sollievo, tuttavia, dura solo qualche minuto: improvvisamente, infatti, rientra il proprietario, in compagnia di una donna. Non si tratta però di sua moglie, bensì dell’amante. Il ladro si nasconde e assiste divertito alla tresca amorosa, che sarà solo la prima di una serie di colpi di scena.

Lo spettacolo è interpretato da Nicola Pannocchi, Carlo Conforti, Irene Mandorlini, Sara Mundo, Sara Bagnoli, Simone Gasparri e Fabrizio Zanobini (regia Enrica Fioravanti).

“Torna Bastione a Teatro – sottolinea il Vicesindaco, Claudia Centi – un nuovo format di teatro all’aperto sperimentato con successo durante la Pandemia, e che quest’anno riproponiamo senza le restrizioni e i vincoli dello scorso anno, anche per valorizzare un’area del nostro capoluogo di fronte al Circolo ricreativo che di recente ha rinnovato il locale. Un progetto che si sposa perfettamente con quell’idea di “teatro diffuso” sul territorio che abbiamo sostenuto fin dall’inizio del nostro mandato”.

L’ingresso allo spettacolo di martedì è di 8 euro. La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata per avere assicurato il posto a sedere (info e prenotazioni 335.7438358, 347.3152952)

Il prossimo appuntamento di “Bastione a Teatro” è in programma nel mese di settembre.

