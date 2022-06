Corsi OSS Careggi: tempo fino al 29 giugno per l’iscrizione

Il 29 giugno alle ore 12 scade il termine per iscriversi alle selezioni per l'ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS) per l'Anno Formativo 2022-2023 (01.2022.CF): formazione di base di 1000 ore e abbreviata 400 ore, compresi i corsi per OSS con formazione complementare.

L’Operatore Socio Sanitario con specifica formazione professionale, svolge attività assistenziali di base alla persona, lavora in collaborazione con varie figure professionali: medici, infermieri, assistenti sociali, educatori, fisioterapisti e con volontari di associazioni e familiari di pazienti, sia negli ospedali che in case di cura, strutture sociali e socio-sanitarie o a domicilio dell’utente.

Le iscrizioni sono esclusivamente on line ai seguenti link:

Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai moduli di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatore Socio Sanitario – 400 ore

Avviso corsi di formazione base OSS - 1000 ore

Fonte: Ufficio Stampa