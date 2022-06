Fondazione Meyer, torna la Festa di Sole: il programma

La Festa di Sole è un compleanno speciale all’insegna della solidarietà e la Fondazione ospedale pediatrico Meyer vi partecipa da protagonista sin dalla prima edizione, data 2018. Un’iniziativa nata per ricordare nel giorno del suo compleanno la piccola Maria Sole Marras, scomparsa prematuramente a causa di una grave patologia neuro oncologica. I genitori hanno deciso di organizzare in sua memoria una vera e propria festa con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca ed in particolare a sostegno del progetto di neuro-oncologia pediatrica dell’ospedale Meyer che porta il suo nome.

“Crediamo molto in questo progetto – commentano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole – è nato come un modo per celebrare, comunque, il compleanno di Sole facendo solidarietà e anno dopo anno sta diventando un appuntamento fisso ma, soprattutto, uno strumento concreto per aiutare la ricerca, che è ciò che più conta. Ringraziamo la Fondazione per il supporto e la disponibilità, gli chef per la loro partecipazione che rende la serata della cena davvero speciale e tutti i volontari che insieme a noi pensano, organizzano e animano la Festa”.

La Festa, che si svolge nella bellissima Cava di Roselle alle porte di Grosseto, si articola su tre giorni ed uno degli appuntamenti principali è la serata degli ‘Chef in Cava’ a cui partecipano grandi chef da tutta la Toscana.

“I medici e gli infermieri del Meyer – spiega il dottor Iacopo Sardi, responsabile dell’Unità di Neuro-Oncologia dell’Ospedale pediatrico fiorentino - sono quotidianamente impegnati a supportare i bambini e le loro famiglie con un fortissimo coinvolgimento umano. Impossibile dimenticare la forza e la sensibilità di tanti piccoli pazienti che hanno lottato fino all’ultimo giorno e ricompensato noi con un amore straordinario. Contribuire alla ricerca col Progetto Maria Sole significa contribuire col cuore ad aiutare i bambini e le loro famiglie colpiti da malattie inguaribili”.

Il progetto di chemioterapia e protonterapia. Nonostante i recenti progressi nel trattamento dei tumori infantili, quelli del sistema nervoso centrale rappresentano ancora un’importante sfida in campo oncologico, delineando tuttora la prima causa di morte per tumore nel bambino. La mancanza di una terapia risolutiva per i gliomi maligni può essere dovuta a numerosi aspetti tra cui la presenza della barriera ematoencefalica che ostacola l’ingresso dei farmaci nel cervello oppure a numerosi meccanismi di resistenza tra cui vie molecolari alterate e l'efflusso attivo di farmaci antitumorali causato dai trasportatori.

Il progetto “Maria Sole” sta sostenendo l’attività di ricerca dell’Unità di Neuro-Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer in collaborazione con la Radioterapia di Careggi, il Centro di Protonterapia e l’Università di Trento (CIBIO). La sperimentazione sta investigando le basi molecolari della tumorigenesi e progressione del glioblastoma con lo scopo di migliorare i trattamenti e la qualità di vita dei bambini affetti da queste malattie a prognosi severa.

In questi anni sono stati realizzati numerosi studi che hanno portato la Unità di Neuro-Oncologia del Meyer a pubblicare i risultati su riviste internazionali.

PROGRAMMA

30 giugno, Chef in Cava

ore 19.30 presentazione del Taxi Super Sole e aperitivo con i prodotti della Maremma e dell’Amiata

ore 20.30 cena firmata da grandi chef locali e da tutta la Toscana

La partecipazione alla serata, solo su prenotazione, prevede un contributo di 60 euro a persona, che è possibile versare sul conto corrente di Banca Tema intestato a “Festa di Sole” - Iban: IT56F0885114301000000210458 (bonifico gratuito presso tutti gli sportelli Banca Tema) oppure utilizzando l'app SatisPay al numero 334 7343179 (Festa di Sole).

1 luglio, Bimbi in Cava

dalle 17.30 laboratori creativi, spettacoli e giochi

dalle ore 18.30 alle 19.30 Cuoricina e Cuoco Pasticcio

a seguire cena offerta a tutti i bambini con un appetitoso menù a base di pasta al pomodoro, patatine fritte, pane e Nutella!

ore 21.30 spettacolo di magia con Mago Pistacchio

Ingresso libero

2 luglio, Burraco in Cava

ore 21 – 4 turni mitchell

iscrizione minima 10 euro entro venerdì 1 luglio

Per info e iscrizioni: 334.7343179 Festa di Sole, 339 5480892 Isabella