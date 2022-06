Open day Confesercenti Firenze, chi cerca lavoro incontra chi lo offre

In un momento così complicato per il mondo del lavoro, dove sta diventando quasi un miraggio trovare personale qualificato e formato, Confesercenti Firenze organizza una serie di OPEN DAY dedicati a chi cerca lavoro ed opportunità di crescita professionale, ed alle imprese che offrono lavoro, e cercano professionalità e competenza in particolare nei settori del commercio, turismo e servizi.

Le imprese fiorentine incontrano, nell’estate 2022, numerose difficoltà a reperire in particolar modo alcune figure professionali sul mercato del lavoro: nei settori della ristorazione, addetti alle vendite e stagionali.

Una spinta all’occupazione arriva attraverso la formazione, poiché le imprese cercano personale formato ed in grado di inserirsi in modo rapido ed efficace nel team lavorativo. Basti pensare che i corsi di formazione nei settori commercio e turismo organizzati da Cescot Firenze, l’Agenzia formativa di Confesercenti, hanno un riscontro occupazionale pari circa all’80%; percentuali molto elevate soprattutto se consideriamo il complesso contesto generale dell’offerta e domanda di lavoro.

Con questi Open Day Confesercenti Firenze vuole rispondere concretamente alle esigenze delle imprese e al tempo stesso offrire un’opportunità a coloro che sono alla ricerca di occupazione.

Negli ultimi mesi le imprese hanno utilizzato svariati metodi per ricercare il percorso, dai percorsi tradizionali fino ad arrivare ad alcuni piuttosto inconsueti come attaccare cartelli fuori dai locali. Gli incontri organizzati dalla nostra Associazione rappresentano il luogo idoneo all’incrocio tra domanda e offerta, il punto d’incontro tra coloro che cercano e coloro che offrono posti di lavoro.

Questi appuntamenti saranno, anche, l'occasione per far conoscere il portale TOSCANAJOBS, un "luogo virtuale" dedicato all’incrocio tra domanda e offerta.

Sul sito Confesercenti Firenze è disponibile il calendario con date e location degli Open Day; oltre alle informazioni sulle modalità di partecipazione per le imprese e per coloro che cercano lavoro. Si parte lunedì 27 giugno a Firenze, giovedì 30 giugno ad Empoli, martedì 5 luglio a Scandicci, mercoledì 6 luglio a Rufina e giovedì 7 luglio a Greve in Chianti.

Per opportunità di lavoro e di crescita professionale, VI INVITIAMO A PARTECIPARE ALL’OPEN DAY PIU’ VICINO A TE!

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio stampa