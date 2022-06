Premio Castelfiorentino per le arti, la fotografia si interroga sul futuro

Ai nastri di partenza la seconda edizione di “Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti”. Si tratta di un progetto curato dalla Banca Cambiano 1884 SpA - Ente Cambiano Scpa, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Il tema indicato per questa seconda edizione è: “Il mondo cambia e i fotografi rispondono. La fotografia si interroga: linguaggi, prospettive, mappe per il futuro che sta arrivando”.

La splendida Villa Fagan, sede della Banca Cambiano 1884 SpA, a Firenze, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione.

“Ente Cambiano e Banca Cambiano - ha sottolineato il Presidente Paolo Regini - anche quest'anno sono liete di presenziare la conferenza stampa di Raccont'Arti nella nostra sede fiorentina. Il Premio, giunto alla seconda edizione, visto il successo della prima, è nuovamente dedicato alla fotografia e ha un titolo molto accattivante. Siamo certi ci porterà fotografie di attualità per temi e tecniche difficili poi da scegliere, anche se abbiamo una giuria eccellente. Non può mancare il nostro doveroso ringraziamento alla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino, e in particolare alla Presidente M. Cristina Giglioli, che si è prodigata nella ideazione e realizzazione del progetto con l’impegno e la dedizione di sempre".

Pensato su scala nazionale, il premio è articolato in due sezioni: OPEN (per maggiori di 18 anni) e STUDENT (riservata agli studenti di fotografia in Università, Accademie e Scuole).

“La valorizzazione dei talenti, anche sul versante delle arti figurative – ha osservato il Sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni – è sempre stata al centro della nostra attenzione. La fotografia è in definitiva uno specchio della nostra sensibilità, della nostra percezione della realtà, fisiologicamente mutevole con il passare del tempo. Saper cogliere i primi segnali di questo cambiamento, è compito che spetta in primo luogo a chi ricopre un ruolo di responsabilità, ma che in fondo riguarda tutti noi. Ringrazio quindi la Banca Cambiano e la Fondazione Teatro del Popolo per questa nuova edizione del Premio Raccont’Arti, che ha il merito di volgere lo sguardo al futuro e conferma l’attenzione e l’impegno del nostro territorio nella promozione delle eccellenze culturali del nostro paese”.

I progetti fotografici singoli e collettivi di Raccont’arti, dovranno pervenire entro il 27 ottobre 2022. Le modalità di iscrizione (la partecipazione è gratuita), sono reperibili dal nuovo sito (premiocastelfiorentino.it) realizzato per l’occasione, che contiene tutte le informazioni utili.

“In questa seconda edizione dedicata alla fotografia contemporanea e ai suoi sviluppi, abbiamo voluto dare una nuova e maggiormente qualificata identità al Premio, - afferma M. Cristina Giglioli, Presidente della Fondazione Teatro del Popolo - con l'obiettivo di proiettare, in uno scenario nazionale, i luoghi della cultura di Castelfiorentino, fra i quali spicca la nostra Fondazione, anche per il Fondo Fotografico David Bastianoni che essa custodisce e valorizza”.

La premiazione (al vincitore del Premio Open € 3.000 e al vincitore del Premio Student (€ 500), si terrà il 26 novembre 2022 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. A seguire verranno organizzate due mostre. I vincitori saranno designati da una qualificata giuria composta da Luca Andreoni, Vittore Buzzi, Niccolò Fano, Michele Palazzi e Fiorenza Pinna.

“Partendo dal titolo - ha evidenziato Vittore Buzzi, Direttore scientifico di Raccont'arti - abbiamo voluto proporre un premio che fa da ponte fra la produzione variegata e di grande qualità della

Fotografia contemporanea e il pubblico italiano, che è ormai pronto a muoversi fuori dai percorsi classici e ad abbracciare le grandi potenzialità del mezzo (la fotografia) che affascina ed ha affascinato gli ultimi due secoli della storia umana. Sguardi intensi che indagano una società in trasformazione”.

Parallelamente al Premio viene svolto un lavoro con l’Associazione "Il Giglio Rosso", attraverso un progetto fotografico seguito dal Direttore Scientifico del Premio Vittore Buzzi, del quale sarà data evidenza nella serata di premiazione del 26 novembre.

Fonte: Ufficio stampa