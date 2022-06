Rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti, San Jacopino non ci sta: "Alia intervenga"

Insorgono i residenti di San Jacopino, che come tanti fiorentini si trovano a fare i conti con la presenza sempre più massiccia di rifiuti abbandonati in strada, spesso accanto ai cassonetti stradali e lasciati in modo tale da ostruire il passaggio sul marciapiede.

"E' una lotta impari - si lamenta su Facebook il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino -. Purtroppo con l'inciviltà che aumenta sempre più, la lotta se non contrastata efficacemente si fa dura. Il problema non è solo adesso qui nel nostro Rione, ormai sono anni che la situazione piano piano sembra diventare sempre più grave, con rifiuti abbandoni a cataste in tante vie.

Probabilmente i furbetti credono che tanto non ci sia nessuno che controlla e si sentono autorizzati a buttare i rifiuti per terra, tanto qualcuno li porterà via. Non pensano neanche minimamente che con una telefonata ad Alia e i rifiuti ingombranti vengono ritirati gratuitamente. A causa di questo comportamento anche l'azienda ecologica, che cerca di fare il possibile tutti i giorni in città, si trova in difficoltà.

I cassonetti sono tutti aperti senza chiavetta e si notano tanti sacchi o sacconi da 200 centilitri che vengono lasciati a terra perché pesano troppo e sono troppo voluminosi; dentro vi è mescolato ogni genere di rifiuto, alla faccia della buona raccolta differenziata. Su richiesta dei residenti, abbiamo domandato ad Alia un sopralluogo per aumentare la quantità di cassonetti e la loro disposizione".