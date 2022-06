Spariscono i gioielli in una casa di Montevarchi, la ladra è un'amica di famiglia

Non poteva fare altro che rivolgersi ai carabinieri, una coppia di mezza età residente a Montevarchi, ormai esausta dopo che la loro casa era stata visitata in varie occasioni da topi d’appartamento, i quali avevano portato via diversi gioielli d’oro. I due non sapevano spiegare come i ladri potessero entrare indisturbati, visto che non c'erano effrazioni di porte e finestre né risultava loro presenze di estranei in casa. Mai però avrebbero immaginato che, dopo le indagini dei militari, a sottrarre dalla loro camera da letto i monili – del valore di migliaia di euro – era stata una loro amica intima, sfruttando la confidenza con la coppia. La donna, di oltre 60 anni, durante alcune visite alla coppia, si era impadronita dei gioielli e poi li aveva piazzati da un "compro oro" di Montevarchi, che al momento risulta estraneo ai reati. La ladra è stata denunciata per furto in abitazione.

I carabinieri di Montevarchi, inoltre, hanno scoperto gli autori di un raid ai danni di una birreria nel centro di Montevarchi, con la denuncia per furto aggravato di due soggetti di circa 40 e 30 anni già noti alle forze dell’ordine. I ladri avevano preso di mira le mance raccolte in un barattolo ed erano riusciti a scassinare la porta d'ingresso, mettendo le mani su circa 100 euro. Dopo la denuncia da parte del titolare del locale, i carabinieri hanno svolto rapidamente le indagini, che hanno portato all’individuazione e alla denuncia dei due uomini.