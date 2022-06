Violenza sessuale sulla fidanzata 16enne, in carcere 19enne

Era stato accusato di aver violentato la fidanzata di 16 anni al parco San Donato di Novoli a Firenze. Il gip ha convalidato l'arresto del 19enne albanese residente a Firenze, con a carico precedenti, e ha disposto il trasferimento in carcere a Firenze.

Questa la vicenda in sintesi. I due avevano iniziato una relazione da qualche giorno e si erano dati appuntamento alla fontanella del parco. La ragazza, 16 anni, poi si è ribellata alle avances del fidanzato. Il ragazzo non si sarebbe fermato l'avrebbe trascinata dietro un cespuglio e violentata. Sono state le lacrime e la richiesta di soccorso della giovane ad attirare l'attenzione di un passante, andato alla fontanella per prendere dell'acqua.

L'uomo inutilmente ha provato a intervenire a difesa della ragazzina perché è stato allontanato e insultato dal ragazzo. Così ha fermato una volante della polizia e gli agenti hanno arrestato il giovane.