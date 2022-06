Adotta una zolla, proseguono le donazioni per il Parco della Cultura empolese

La partecipazione alla campagna di raccolta fondi ‘Adotta una zolla’ per la realizzazione del Parco della Cultura da parte della comunità empolese, a partire dai singoli cittadini, associazioni del territorio, aziende, operatori dello spettacolo, professionisti prosegue ed è sempre più numerosa.

Dimostrazione di un impegno concreto e solido a sostegno di un progetto così grande a beneficio non solo di Empoli ma di tutto il territorio limitrofo.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 giugno, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41, sono stati accolti dalla sindaca Brenda Barnini e dal presidente del Comitato ‘Amici del Teatro il Ferruccio’, Alessandro Torcini, i nuovi donatori che hanno ‘acquistato’ altre zolle. Una breve cerimonia in cui si premia il gesto volontario di queste persone consegnando loro un attestato di riconoscimento e una spilla.

Ancora dei mattoncini ‘civici’ a sostegno della nascita del nuovo teatro comunale in un’area che sarà completamente rinnovata e riqualificata: piazza Guido Guerra.

Ecco i loro nomi: Alessio Cioni, Deanna Cei, Lucia Ceccanti, Fidapa BPW Italy Sezione di Empoli ritirato dalla presidente Benedetta Taddei, Consorzio Centrovetro Empoli ritirato dal presidente Marco Costoli, Galleria Casa Italiana Empoli ritirato dal presidente Marco Costoli, Diego Cremona, Simona Maestrelli, Santi Bartuccio che ha ritirato anche per Beatrice Cappelli, Paola Bellini, Danilo Barnini che ha ritirato anche per Laura Capezzuoli.

Il messaggio è stato unanime: "Il teatro è luogo di cultura, di bellezza, di sogni che si avverano e la nostra città ne aveva bisogno da tanto tempo – queste le prime parole dei donatori -. Dobbiamo molto alla sindaca Brenda Barnini che non ha mancato di cogliere in questi anni la grande richiesta di una comunità che crede nella forza trainante della cultura e questo progetto è la dimostrazione concreta. Il nuovo teatro comunale valorizzerà la nostra città ma anche tutto il territorio che gli sta vicino. Sarà volano per le attività economiche, culturali e sociali. Il Ferruccio è il sogno che si avvera e darà valore a ogni specificità di questa bella città. Un arricchimento importante per il futuro di Empoli, per le nuove generazioni e partecipare ci ha dato soddisfazione, facendoci sentire ‘parte’ di quello che verrà. La cultura – e concludono – è una priorità e tale dovrebbe sempre rimanere. Il Ferruccio diventerà un punto importante di riferimento per tutta la zona del circondario ma non solo e di questo siamo fieri".

ADOTTA UNA ZOLLA

La campagna di raccolta fondi per sostenere la costruzione del Parco culturale prosegue. Sul sito, nella sezione “Sostieni il teatro”, sono dettagliate le procedure per donare e per accedere alla detrazione del 65% della quota versata attraverso l’istituto dell’Art Bonus.

Questa prima campagna in corso si chiama ADOTTA UNA ZOLLA: ogni zolla ha un valore simbolico di 45 euro. Grazie al ricavato della raccolta di fondi si contribuirà ai lavori per lo scavo del terreno e per il posizionamento delle fondamenta della struttura. I donatori saranno ringraziati con una spilla simbolo della campagna di raccolta fondi e un attestato a ricordo della donazione.

Inoltre, chi donerà almeno 150 euro avrà la possibilità di vedere iscritto il proprio nome (o quello della persona a cui vuol dedicare la donazione) nel pannello dei donatori nell’ingresso principale del Teatro.

Per maggiori dettagli e informazioni: sito del Teatro di Empoli, teatro@comune.empoli.fi.it, 0571 757659, 0571 757820.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa