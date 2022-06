I vigili del fuoco del comando di Firenze sede centrale, sono intervenuti questa mattina alle 7:00 nel comune di Firenze in Piazza Tommaso Alva Edison, per l’incendio di un autobus. Non ci sono persone rimaste coinvolte

Sul posto sono intervenuti 9 unità e 3 automezzi di cui 2 autobotti, una giunta anche dal distaccamento di Fi-Ovest.

Sono in corso le operazioni di raffreddamento.

Sul posto polizia municipale per la viabilità.