Mercantia 2022, omaggio alla voce della Luna per l'edizione numero 34

Tra meno di un mese il sipario si alzerà sull'edizione numero 34 di Mercantia, Festival Internazionale del Quarto Teatro, in programma nel borgo medievale di Certaldo alto. Da mercoledì 13 a sabato 16 luglio 2022, piazze, vicoli, palazzi, ogni angolo del paese sarà palcoscenico per street band, artisti di fama internazionale, talenti pronti a fare festa e a regalare a un pubblico di ogni età decine di spettacoli dal fascino unico. Il fascino della luna, regina dell'idea poetica proposta dal direttore artistico della manifestazione, Alessandro Gigli, insieme all'omaggio a Pier Paolo Pasolini.

“Se ci fosse un po' più di silenzio, se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire..." è il suggerimento di Ivo (Roberto Benigni) nel film “La voce della luna” di Federico Fellini, regista geniale che contaminerà anche questa nuova edizione della kermesse certaldese doc. Una manifestazione nata e cresciuta nel borgo storico, meta prediletta ogni anno da migliaia e migliaia di turisti alla scoperta della casa che fu del padre del Decameron, Giovanni Boccaccio, delle atmosfere di altri tempi del maestoso Palazzo Pretorio o ancora dei chiodi di ogni forgia e per ogni uso curiosi protagonisti nel caratteristico Museo del chiodo. Certaldo alto è una garanzia per gli occhi e la curiosità da saziare in ogni periodo dell'anno, nei giorni della kermesse più che mai. Porte aperte a chiunque voglia vivere un'esperienza semplicemente bella ed emozionante, con un tocco di indiscutibile unicità.

Nel centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, ci sarà spazio poi per un originale omaggio per la sua opera. Avrà la forma di tre quadri giganti che arricchiranno tre torri del borgo: saranno ispirati alla “Trilogia della vita”, Decameron, Racconti di Canterbury e“Il fiore delle Mille e una notte”, a ognuno un autore tutt'altro che scelto a caso. Del resto, nemmeno un secondo del progetto Mercantia viene lasciato al suo destino.

"Siamo impegnati ormai da mesi nello strutturare una manifestazione eccezionale - sottolinea il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini - Al centro del progetto, la qualità dell'offerta che proponiamo agli spettatori, tenendo un punto fermo indiscutibile: Mercantia è una festa per tutti. Negli ultimi due mesi, alla luce dell'assenza di protocolli sanitari Covid19, abbiamo rimodulato il programma lasciando che invadesse, come tradizione, ogni angolo del borgo medievale".

E' possibile acquistare i tagliandi per l'edizione 2022 di Mercantia online, oltre che nei giorni della festa alla biglietteria di piazza Boccaccio, aperta dalle 17 fino a mezzanotte. Online, i biglietti sono disponibili sul sito mercantia.boxofficetoscana.it, nei punti vendita TicketOne, sul sito ufficiale www.mercantiacertaldo.it e sul sito istituzionale del Comune www.comune.certaldo.fi.it. Il biglietto intero costa 13 euro + diritto di prevendita, il ridotto di 11 euro + diritto di prevendita. La riduzione è valida per i bambini da 7 a 14 anni, per le persone con disabilità, per i soci Coop (solo mercoledì e giovedì), per i soci Touring Club e per i possessori della Carta Giovani del Circondario Empolese Valdelsa. Ingresso gratuito per bambini di età inferiore a 7 anni.